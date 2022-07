Nejlépe hodnoceným podnikem v regionu střední a východní Moravy je podle uživatelských recenzí na Mapách Google kavárna CANALL z Prostějova. Majitelé podniku za to převzali ocenění Křišťálový špendlík. Deset cen podnikům z oboru gastronomie, které jejich návštěvníci v daném regionu nejlépe ohodnotili, Google postupně jejich majitelům a majitelkám předává během června.

Majitelé Libor Hanslík a Vendula Hronová | Foto: Google

Retro nábytek, útulný interiér a špičková káva. Koncept kavárny CANALL je ve své lokalitě jedinečný. Majitelé Vendula Hronová a Libor Hanslík ji sami prezentují jako „trochu jinou kavárnu v centru Prostějova“. Vendula a její partner před sedmi lety cestovali po Laosu a přemítali, co dál. Jejich společná láska ke kávě je nakonec přivedla k nápadu založit si kavárnu. Že to byl opravdu dobrý krok, ukazují i nesčetné recenze na Firemním profilu kavárny na Mapách Google, kde lidé nejčastěji oceňují právě výbornou kávu, ale rozplývají se i nad zákusky, příjemným prostředím a milou obsluhou. A jaký je recept majitelky na úspěch? „Dělat věci s láskou, poctivě a nesnažit se vyhovět každému, protože to nejde,“ říká Vendula Hronová.

„Gratulujeme kavárně CANALL k ocenění Křišťálový špendlík. Kavárna je naší pátou zastávkou v pořadí, cen rozdáváme celkem deset. Google dlouhodobě pomáhá svými nástroji malým a středním podnikům růst a využívat výhod digitální doby. Ocenění kavárny CANALL reflektuje obrovské množství pozitivních recenzí, které podniku zanechali lidé na Firemním profilu v Mapách, a není ani tak cenou Googlu, jako právě cenou spokojených zákazníků,” říká tisková mluvčí Googlu v České republice Iva Fialová.

CANALL coffeeZdroj: Google

OCENĚNÍ PRO TY NEJLEPŠÍ

Google uděluje ceny Křišťálový špendlík celkem deseti vybraným podnikům s nejlepším hodnocením ze sektoru pohostinství a gastronomie z různých koutů České republiky. Velmi často jde o malé firmy se zajímavým podnikatelským příběhem, které přispívají k rozvoji místních komunit i ekonomik a díky pozitivním recenzím na Mapách Google lákají i zákazníky, kteří místem třeba jen projíždějí.

Jména vítězů jsou postupně zveřejňována na mapě na stránce www.kristalovyspendlik.cz. Kompletní list vítězů bude znám 23. června 2022.