Kávovary se staly v posledních letech nedílnou součástí českých domácností, ale také pracovních prostředí. Zaměstnanci mají šanci uvařit si ve firemní kuchyňce dobrou kávu a nemusejí za ni platit vysoké částky. Jak ovšem vybrat ten nejlepší kávovar a mít jistotu, že splní požadavky i toho nejnáročnějšího uživatele?

Foto: shutterstock

Přečtěte si recenze a výsledky testů

Při výběru jakéhokoliv spotřebiče začněte tím, že se podíváte, jaké má hodnocení od zákazníků a jak si vede v testech. Skvělou stránkou, na kterou se v takovém případě obrátit, je portál Testy-recenze.cz, protože se zabývá porovnáváním a testováním elektrospotřebičů a nabízí vám praktické rady a tipy, na co se u jednotlivých výrobků zaměřit a na co si dávat pozor.

Druhy kávovarů

Kávovary se dají rozdělit na několik tipů:

automatické,

kapslové,

pákové,

překapávače.

Automatické kávovary jsou skvělé pro časté používání

Pro časté použití se rozhodně hodí automatické kávovary, které jsou téměř soběstačné a většinu práce udělají za vás. Kávu vám totiž připraví samy, a to po stisknutí tlačítka. Dokonce se i samy vyčistí. Samozřejmě že tato multifunkčnost jde ruku v ruce s vyšší pořizovací cenou a hodí se do firem, které svým zaměstnancům chtějí poskytnout lahodnou kávu.

Kapslové kávovary vyžadují nekonečnou zásobu kapslí

Snadná příprava je typická také pro kapslové kávovary. Jednoduše do nich vložíte kapsli, doplníte vodu do nádoby, stisknete tlačítko a čekáte, až se vám připraví lahodná káva. Pro tento typ kávovaru je nesmírně důležité mít neustálou zásobu kompatibilních kapslí, a právě kapslové kávovary se staly oblíbenou součástí mnoha českých domácností.

Pákové kávovary vyžadují předchozí zkušenosti s přípravou kávy

Malé pákové kávovary se hodí pro ty z vás, kteří již mají předchozí zkušenosti s přípravou kávy z kavárny nebo absolvovali kurz latte art. Rozhodně se řadí k náročnějším přístrojům na obsluhu a do běžného pracovního prostředí nejsou zcela vhodné, zato pro domácí použití se hodí.

Překapávače pro milovníky kofeinu

Překapávače jsou často k vidění v amerických filmech a seriálech, zejména ve firemních kuchyňkách. Tento druh kávovarů je vhodný do domácností a společností, kde je enormní spotřeba kávy a více než o chuť vám jde o množství přijatého kofeinu za den. Překapávače jsou snadné na obsluhu, protože do nádobky nalijete požadovaný objem vody, do horní části kávovaru vložíte speciální filtr, nasypete odměřené množství kávy a počkáte si na výsledek. Abyste si mohli s pomocí překapávače připravit kávu kdykoliv, je nutné hlídat zásobu filtrů.

Při výběru kávovaru se samozřejmě musíte zaměřit také na cenu, velikost, ovládání a další věci. S tím vám poradí již zmiňovaný portál Testy-recenze.