Havířov byl vždy městem sportu zaslíbeným. V posledních letech se vedení města daří tuto kapitolu rozpočtu stále navyšovat, a tak mezi zapsanými sportovní spolky Havířova najdeme i ty méně známé, jako je například klub synchronizovaného plavání, gymnastiky na koni, racketlonový či bridžový. Nejen na širokou sportovní veřejnost myslí vedení města Havířova, ale také na děti a mládež.

Multifunkční hala Fénix v Havířově-Městě | Foto: Statutární město Havířov

Velký úspěch například slaví projekt Sport do škol. Podstatou tohoto projektu, do kterého se Havířov zapojil, je, že na jednu hodinu tělocviku ze dvou povinných chodí trenéři klubů a učí děti sportovat. Do oblíbeného projektu pro žáky 1. a nově i 3. tříd základních škol se s chutí zapojilo 16 ze 17 základních škol, které zřizuje město Havířov. Trenéři dětem na školách ukazují základy různých disciplín, a především pomáhají pedagogům probudit v dětech touhu se hýbat a rozvíjet jejich všestrannost. Záměrem je motivovat děti ke zdravému pohybu a nechat je vyzkoušet si širokou škálu sportů, aby si našly ten svůj, ve kterém by se mohly realizovat.

Bazén v Havířově-ŠumbarkuZdroj: Statutární město Havířov

„Moc mě těší, jak se projekt mezi naší mládeží ujal. Spousta dětí si tak našla sport, kterému se dál věnuje, třeba v některém z našich sportovních spolků. Těch v Havířově věru nemáme málo. Jen zapsaných, které dotuje město, je více než 70, a troufám si říct, že nemají důvod k nespokojenosti. Z rozpočtu města dostávají na své aktivity stále více peněz, podporuje je také Národní sportovní agentura přes dotační titul Můj klub, a nemalou podporu mohou kluby získat také od Moravskoslezského kraje prostřednictvím České unie sportu,“ vysvětluje havířovský náměstek pro sport Daniel Vachtarčík.

Dětské hřiště v Havířově-PodlesíZdroj: Statutární město Havířov

Havířov je prostě městem sportu a občané i návštěvníci si mohou vybrat pro své aktivity ze spousty hřišť i sportovišť. Stačí nahlédnout na webové stránky Městského informačního střediska či Správy sportovních a rekreačních zařízení Havířov. Konkrétně Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov provozuje městské bazény, venkovní i krytá hřiště a sportovní haly, mezi nimi také tu nejnovější a nejkrásnější halu Fénix. Stačí si vybrat místo a sport. Brzy to vybírání půjde zase o něco rychleji a jednodušeji, protože Správa sportovních a rekreačních zařízení Havířov chystá nový, modernější a intuitivnější web.

Minigolf v Havířově-MěstěZdroj: Statutární město Havířov

A jen tak mimochodem, ono to není tak dávno, co Městská knihovna Havířov spustila nové webové stránky Městského informačního centra, kde je k nalezení také databáze sportovních zařízení, která obsahuje kontakty a aktivní odkazy na všechna sportovní hřiště, koupaliště, haly, bazény a sportovní centra ve městě a jeho blízkém okolí. Další databází jsou kontakty a odkazy na městské sportovní kluby, oddíly, kroužky, kulturní domy nebo kina. Součástí webových stránek je též seznam firem, institucí, restaurací, ale například také památek města Havířova. Na jednom místě tak může návštěvník přehledně získat maximum informací o městě Havířově, jeho historii a zajímavostech, inspiraci na výlety do okolí, či získat přehled, kde se dobře najíst nebo jaké kulturní a sportovní akce jsou v plánu.

Multifunkční hřiště v Havířově-ŽivoticíchZdroj: Statutární město Havířov