Více než ¾ obyvatel ČR pravidelně třídí odpad a většina z nás má domácnost na třídění dávno zařízenou.

Foto: ekokom.cz

Podobně zaběhnutá praxe funguje i v mnoha kancelářích, školách, na úřadech či v obchodních centrech. V ulicích najdeme dostatek kontejnerů na tříděný odpad v přijatelné docházkové vzdálenosti a nechybí nám ani informace o správném třídění odpadů. Přesto jsou ale mezi námi jedinci, kteří z pohodlnosti nebo bezohlednosti odpad odhodí na zem.

V České republice je už přes 800 tisíc barevných nádob na tříděný odpad, některé máme na ulici, jiné dokonce přímo u domů. V průměru tak „musíme“ s tříděným odpadem ujít necelých 90 metrů. Takhle blízko většinou nemáme ani zastávku autobusu nebo nejbližší obchod s potravinami. Bohužel jsou ale mezi námi stále jedinci, kteří odpady třídit odmítají a jsou natolik pohodlní, že pokud nenajdou v dosahu několika kroků odpadkový koš nebo popelnici, odpad jednoduše odhodí na zem. Takové nežádoucí chování se označuje jako tzv. littering. Tento problém netrápí jen ČR, ale bojují s ním i jiné země. Napříč EU proto došlo k legislativním opatřením a tomuto fenoménu se věnují i studie, které

pomáhají najít systémová řešení.

Nejčastěji pohozené odpadky

Zdroj: ekokom.cz

Užitečným zdrojem informací jsou v ČR studie zaměřené na analýzu volně pohozeného odpadu. Dle výsledků studie zveřejněné v roce 2022, kterou provedla Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM ve spolupráci s Univerzitou Jana Evengelisty Purkyně rozhodně neplatí, že Česko je zaplaveno PET lahvemi. Těch určitě není v přírodě nejvíc, jen jsou díky své velikosti více vidět. Největší podíl odhozeného odpadu z hlediska hmotnosti tvořilo sklo (30,4 %), dále plast (27,7 %) a kovy (18,6 %). Odpad po kuřácích byl zastoupen zhruba 6,1 %. Z hlediska kusů bylo ale právě cigaretových nedopalků jednoznačně nejvíce (71,6 %). Skladba litteringového odpadu se mění i v závislosti na typu lokality nebo na ročním období. Studie proto probíhala ve 164 lokalitách. Záměrně se jednalo o různé typy území v celé ČR a rozbory probíhaly v různá roční období - od prosince 2020 do listopadu 2021.

Úklidové akce

Kvůli mnohým jedincům, kteří nejen ve městech ale i v přírodě pohazují odpad na zem, v ČR probíhají pravidelné dobrovolnické úklidy. Příroda to uvítá, stejně jako její milovníci. Jenže je to až řešení důsledku, mnohem lepší by bylo, kdyby tento odpad v přírodě vůbec nebyl. O prevenci vzniku litteringu se proto snaží řada projektů, jako jsou například Čistý festival, projekt#bezdopadu, Třídíme v přírodě, Třídíme na sněhu nebo Třídíme na koupalištích. Volnému pohazování odpadů pomáhají předcházet i různé aplikace, které lidem ukážou, kde jsou nejbližší nádoby na tříděný odpad a poradí jim i s tím, co do konkrétní nádoby patří.

KAMTŘÍDIT.CZ – rádce do kapsy

Zdroj: ekokom.cz

Kamtřídit.cz je interaktivní mapa barevných kontejnerů na tříděný odpad a sběrných dvorů na území ČR a také průvodce správným tříděním odpadu. Ke stažení je i jako mobilní aplikace, která se může hodit třeba na dovolené nebo při výletech, když zrovna nemáme přehled, kde se nacházejí nejbližší barevné kontejnery. Navíc se uživatelé můžou do tvorby mapy i sami zapojit. Sběrná místa lze totiž také přidávat, upravovat jejich přesnou polohu či doplňovat jednotlivé druhy odpadu, které je možné na konkrétním místě třídit. Lidé tak mají jedinečnou možnost aktivně se podílet na její tvorbě a správě.

A pokud někdy váháme, kam správně vytřídit nějaký použitý obal nebo neobvyklý odpad, může se hodit nápověda „Kam patří“. Praktický položkový přehled odpadů a předmětů, s jednoduchou radou, kam je správně vytřídit nebo vyhodit. A koho tematika třídění odpadů zajímá více, může se v aplikaci Kamtřídit.cz začíst do článků online magazínu Samosebou.cz, kde najde mnoho praktických a aktuálních informací ze světa třídění a recyklace odpadů.

Zdroj: ekokom.cz

Aplikace je přístupná pro zařízení se systémem Android přes Google Play a pro mobilní zařízení iOS přes App Store.

Zdroj: ekokom.cz Zdroj: ekokom.cz