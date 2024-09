Dopřejte si pobyt na zámku plný klidu, ticha a rozjímání v historických kulisách Chateau Herálec či jeho starého anglického parku.

Foto: Chateau Herálec

Dnešní svět je neskutečně zrychlený. Valí se na nás informace, které často ani nepotřebujeme vědět. Jsme přehlceni vizuálními vjemy, zvuky, chutěmi, zážitky. Každý potřebuje občas vystoupit z nekonečného koloběhu práce a povinností, zastavit se a uvědomit si prostou radost ze života. Vychutnat si v klidu dobré jídlo, dobře a dlouho se vyspat, popovídat si s partnerem či partnerkou, cítit propojení s přírodou, dopřát si péči o fyzické tělo. Právě takové odpojení od shonu, a naopak napojení na sebe sama můžete zažít díky pobytu na zámku.

Zdroj: Chateau Herálec

Proč je na Chateau Herálec takový klid?

Především zato může už samotná poloha zámku uprostřed krásný zelených lesů Vysočiny. Samotný zámek je pak obklopen starým anglickým parkem, v němž jako by vás doslova obestupoval pocit klidu, hlubokého uvolnění a sepjetí s přírodou.

Obrovskou roli sehrává kvalita luxusních zámeckých pokojů, které jsou důmyslně navržené, disponují veškerým pohodlím a poskytuji hostům dokonalé útočiště k tichému rozjímání nebo hlubokému spánku. Velmi uklidňujícím dojmem působí také místní personál, který dokáže v hotelu vyčarovat doslova rodinnou atmosféru.

Kam za tichem?

Ticho v jedno nejryzejší podobě hledejte v zámeckém silenciáriu v místním Wellness & Spa by L'Occitane, které nabízí nejen klid na přemýšlení, ale také výhled do zeleně stromů, nebo v zámecké kapli přímo stvořené pro tichou meditaci či modlitbu. Preferujete-li větší sepjetí s přírodou, vydejte se do parku nebo na delší procházku po mnohých turistický trasách tohoto regionu.

Radost pro fyzické tělo

Masáže, vířivky, množství saun a bazén jsou ve zmíněném zámeckém wellness samozřejmostí. Navíc se můžete těšit na důmyslně zrekonstruované historické prostory. Příjemným bonusem je také zámecké herbárium, kde si můžete vytvořit vůni pro vaši soukromou proceduru.

Nic naplat, k fyzickému pohodlí patří také dobré jídlo. V zámecké restauraci dělají doslova gastro zázraky a sezónní menu z lokálních surovin vás nezklame. Bonusem jsou nádherné prostory zámeckých jídelen a výjimečné vybavení.

Spánek nadevše

Postele královských velikostí s matracemi na míru a netradiční pillow menu vám zaručí, že odjedete také dokonalé vyspaní. Přispěte si tak dlouho, jak potřebujete, zámecká snídaně vám rozhodně neuteče. Kuchařský tým ji totiž připravuje pro každého hosta zvlášť vždy čerstvou a teplou. Stačí si jen vybrat ze snídaňové nabídky plné lokálních dobrot a výrobků.