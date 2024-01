Příroda i zážitek na každém metru čtverečním, výhledy na město a především pohodové bydlení a komfort. Zeptali jsme se nových rezidentů, jak se žije v Barrandez-Vous.

Ústřední myšlenkou loni dokončeného projektu Barrandez-Vous bylo propojení moderního bydlení s přírodou. Všechny nové byty v přízemí mají svou zahradu či předzahrádku a celému projektu dominuje všudypřítomná zeleň. V centru bytových domů vznikl nový veřejný park a na každém kroku vás zde provází kvetoucí keře, trvalky, stromy a místa pro relax, stejně jako přírodní materiály - kámen a dřevo.

Téměř všechny byty v domech Sever a Jih mají své nové majitele. V nabídce zbývají poslední volné jednotky a brzy bude první etapa rezidenčního komplexu plně obsazená. Na začátku února se rozběhne výstavba druhé etapy a domu Západ, který posune komfort bydlení ještě výš. Nové byty je možné zarezervovat za výhodnějších podmínek už nyní.

Interiéry s vůní dřeva

Hned při vstupu do některého z domů na vás dýchne vůně přírodního dřeva, která se objevuje nejen ve společných prostorách, ale především v interiérech bytů. Všechny pokoje jsou vybaveny dřevěnými podlahami a velkoformátovými okny, díky nimž si můžete vychutnávat nádherné výhledy na panorama Prahy a do okolí. Příjemné posezení a relaxace u okna se sníženým parapetem dodá vaší domácí pohodě ještě další rozměr.

Zeptali jsme se nových rezidentů, jak se žije v Barrandez-Vous

“Líbilo se mi, že i ve dvoupokojovém bytě se myslelo na dostatek úložného prostoru, kam se nám pohodlně vejdou i všechny objemné sportovní věci. Díky prakticky připravenému návrhu dispozice jsme navíc mohli rozšířit i škříně před šatnou. Velkým bonusem jsou pro nás výhledy, klid a parkování v garážích”, říká Markéta.

“Měli jsme jasno ve třech kritériích. Podmínkou byl prostorný byt s výhledy, pohodlným parkováním pro dvě auta v garáži a lokalita Praha 5. Rozhodovali jsme se ale ještě mezi tradiční a atypickou dispozicí. Vzali jsme si na pomoc architekta, který nás podpořil ve variantě se šikmou stěnou a z výsledku jsme úplně nadšení”, uvádí mladý pár.

„Máme rádi přírodu a pravidelně vyrážíme na výlety do okolí. Kolem Barrandova to máme asi nejraději. Pro bydlení tady jsme se ale rozhodli až teprve nedávno a úplně jsme si to místo všichni zamilovali. Projít se novým rozkvetlým parkem přináší zážitek na každém kroku. Člověk je sice v Praze, ale díky zeleni přesto jako v jiném světě. Nemáme byt s vlastní zahradou, tak s dětmi trávíme často odpoledne tady venku,” popisuje Zdeněk.

“Je tu skvělé bydlení. Blízko do centra i do škol a děti jsou téměř pořád se psem na zahradě, která je takovým naším dalším obývákem. Nakonec pořizujeme byt i ve druhé etapě. Vyhovuje nám, že teď můžeme s jistotou investovat jen 15% a zbývající částku až po dokončení projektu za dva roky”, odpovídají Lenka s Richardem.

“Hledali jsme rodinné bydlení s velkou terasou, kde si můžeme užít grilování i s přáteli. V Barrandez-Vous jsme vybrali byt, kde jsou nakonec dvě. Jedna terasa vede z ložnice, kde se po ránu skvěle cvičí. Večer se o romantickou atmosféru zase postarají výhledy na noční Prahu. Druhá terasa z obyváku je hlavně společenská. Pěstujeme hodně bylinek, kterým se tu díky zavlažování skvěle daří. Splnili jsme si tady náš sen”, říká spokojeně Kristýna.

“Pro mě teď byla rozhodující cena, lokalita blízko centra Prahy a parkování s dobíječkou pro elektroauto. V budoucnu bych si chtěl spíš pořídit dům, ale uvidíme, třeba tu zůstanu. Velké byty ve druhé etapě vypadají taky lákavě”, říká Michal.

V týmu developerské společnosti Top Estates v těchto dnech vrcholí přípravy na zahájení výstavby další etapy Barrandez-Vous. Dům Západ bude dokončen na přelomu roku 2025/26.

