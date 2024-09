Ve Špindlerově Mlýně. Uspokojí milovníky hor i fajnšmekry vyžadující top servis.

: Hotely ve Špindlu nabízí kongresové prostory pro menší eventy i velké konference | Foto: město Špindlerův Mlýn

Podzim nebo taky babí léto. Období návratu dětí do školy, ale taky znova se rozjíždějící kolotoč pracovních povinností. A v mnoha firmách taky čas firemních akcí a teambuildingů. Potkat se osobně, byť jste z různých poboček po celé republice, pracovat v zázemí vybaveném moderní technikou i užít si společný čas, zasportovat si a večer uspořádat party, na kterou se bude ještě týdny vzpomínat, je značka ideál.

Špindlerův Mlýn je místem, které všechny atributy spojuje, a tak se město ve všední dny mění v centrum firemní turistiky. Kongresové prostory vybavené moderní audiovizuální technikou má k dispozici nejeden hotel, úroveň poskytované gastronomie je vysoká a profesionální přístup ke každé akci je samozřejmostí. Vybere si tu jak společnost vyžadující top servis, tak i milovníci outdooru preferující pobyt na horských chatách bez nádechu luxusu, zato s divokou přírodou přímo za oknem.

To ale mají i jiné destinace. Tak proč právě do Špindlu? Kombinaci kvalitních služeb v různých cenových hladinách, širokou škálu sportovních a adrenalinových aktivit a panenskou přírodu doslova na dosah ruky moc dalších míst nenabízí. Tady ji ale máte. Možnost zaklapnout počítač a za půl hodiny už podnikat výpravu v okolí města nebo zajít dál, do kopců. Pozorovat ohnivé barvy podzimního listí a za chůze poslouchat zurčení křišťálově čisté vody v Labském dole je skvělý aktivní relax. Už je chladněji, počasí a šťavnatá příroda po letních výhních doslova láká k túrám. Klidně i delším, jen je třeba být připraven i na občasnou nepřízeň počasí.

Zdroj: Youtube

Pokud je procházka nebo túra málo, pojďte si zvednout adrenalin některou z aktivit organizovaných místními agenturami. Vyzkoušet si terénní koloběžky, kola, zip line na hrázi přehrady nebo třeba lanový Monkey Park v korunách stromů, a potom se vrátit zpátky na terasu hotelu kde vám přinesou skleničku dobrého vína i hřejivou deku. Zachumlat se a užívat chvilku klidu. Pak, když už je opravdu chladno, terasu vyměnit třeba za wellness.

I tady je možností spoustu. Saunové světy, bazény, tobogány, ale i masáže nebo fitness centra. Ve městě nechybí ani thajské masáže, pomyslnými třešničkami na dortu pro fajnšmekry může být třeba střelnice nebo boulderová stěna. Ale to už jsme zase zpátky v pohybu, který právě tady všechny spojuje.

Takže další destinace pro vaši firemní akci? Špindlerův Mlýn. Prostory s kvalitním zázemím, cateringem a dostatečnou ubytovací kapacitou, jedinečnost prostředí a okolní přírody ve spojení s širokou paletou sportovního a adrenalinového vyžití, z toho si prostě musí vybrat každý. A pokud váš teambuilding končí ve čtvrtek, můžete v pátek plynule navázat prodlouženým víkendem s rodinou a zúčastnit se třeba tradiční Drakiády, podzimního Špindl Bajkfestu nebo některé z dalších plánovaných akcí.