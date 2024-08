Nákupy do školy počkají, udělejte radost sobě i dětem. Zajeďte do hor za pohybem i ochutnávkou sejkor.

Konec srpna je ideální čas pro vysokohorské túry | Foto: Tourist Board Špindlerův Mlýn, z.s.

Konec prázdnin je doslova za dveřmi, z médií i v obchodech vyskakují stále intenzivněji reklamy na propisky, pastelky a aktovky. Nenechte si zkazit poslední dny letních prázdnin ježděním po nákupních centrech. Odložte nákupy na první školní dny, času bude dostatek, a vyražte z vedra do zeleně a chladivého stínu lesů. Krkonoše čekají s otevřenou náručí, Špindlerův Mlýn se všemi naučnými stezkami, horskými túrami a sportovními i adrenalinovými aktivitami. Letos navíc s prvním ročníkem regionální gastronomické soutěže Špindlerovské sejkory (pozn.: sejkory jsou tradiční krkonošské placky z brambor podobné bramboráku).

Špindlerovské sejkoryZdroj: Město Špindlerův Mlýn

Čas, kdy léto předává žezlo podzimu, je v horách kouzelný. Teploty jsou ještě příjemné i ve vrcholových partiích, přitom žádné vedro k zalknutí. Na túru k prameni Labe nebo třeba přes Kozí hřbety na Luční boudu jde vyrazit jen s malým batohem, s lahví vody a nepromokavou bundou uvnitř. Ale jak na to s menšími dětmi? Je ještě hlavní sezóna, s dopravou nahoru na hřebeny pomohou lanovky na Medvědín a ze Svatého Petru na Pláň. Některé hotely je v létě mají pro ubytované zdarma, a tak si ušetříte peníze, čas, námahu i diskuse s nevrlými teenagery v úvodních strmých stoupáních. Nebo naopak – svůj trek můžete zakončit na dětském hřišti u horní stanice lanovky, zrelaxovat u sklenky prosecca a sledovat hemžení potomků na prolézačkách, houpačkách i trampolíně. A potom? Dolů už to jde rychle a samo, lanovkou.

Po odpočinku je čas na trochu zábavy a adrenalinu. Odvahu udělat krok do prázdna si můžete vyzkoušet na hrázi Labské přehrady. Zip line, přejezd po laně ve výšce 25 metrů nad zemí z jednoho konce údolí do protisvahu je opravdovým zážitkem. A pokud to nestačí, račte si vybrat z aktivit v Adventure parku kousek pod dolní stanicí lanovky na Medvědín nebo z dalších možností, které má ve Špindlu připravené společnost Yellow Point. Nejen ty nejmenší určitě potěší bobová dráha. Blyštivým korytem s 22 zatáčkami, 3 tunely a délkou 1 400 metrů prosvištíte rychle jako vítr a buďte si jistí, že dole v cíli budete mít chuť jet znovu. A rychleji.

Bobová dráha – skvělá zábava pro děti i dospěléZdroj: město Špindlerův Mlýn

Adventure park – obří houpačka i další adrenalinové aktivityZdroj: město Špindlerův Mlýn

Špindlerovské sejkory - sobota kulturní i gastronomická

Sobotu odpoledne si každopádně rezervujte v centru. Po túře a smočení kotníků v peřejích není nic příjemnějšího, než spočinout v parčíku na břehu Labe a poslechnout si koncert ze série Špindl Unplugged. Ve stínu stromů, v lehátku, na lavičce nebo dece, a třeba i s drinkem z Elan Baru si kromě zurčení řeky od 16.00 hodin poslechněte hudbu v podání místních interpretů. Větší pohodu si, na závěr prázdnin jen těžko dovedete představit.

Špindl Unplugged – sobotní koncerty v centru Špindlerova MlýnaZdroj: město Špindlerův Mlýn

A k tomu všemu, přímo v centru, ještě zážitek gastronomický. První ročník ochutnávky sejkor, tradičního místního pokrmu z brambor, jehož recept si každá rodina schraňuje a který má snad tisíc podob a chutí. Na Špindlerovských sejkorách jich ochutnáte „jen“ deset, zato je pro vás upečou zástupci místních spolků a vyhlášených gastro zařízení. Zapojit se pak můžete i do hlasování o tu nejlepší. A recept na tenhle božský horský pokrm? Ten najdete, stejně jako informace o programu i dalších plánovaných akcích, na www.mestospindleruvmlyn.cz .