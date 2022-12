Kdo bydlel na Novobranské ulici před čtyřmi tisíci let?

Již skoro 80 let chodíme kolem ošklivé zarostlé proluky na Novobranské ulici. Vznikla zde v listopadu 1944 při spojeneckém náletu, který nejen silně poškodil areál kláštera Voršilek, ale také zcela zničil dům č. p. 22, který na Novobranské stál od poloviny 19. století. Až do dnešních dnů jsme nevěděli, co vše je ukryto pod zbytky trosek tohoto domu. Odhalil to až archeologický průzkum společnosti Archaia, který právě v těchto dnech skončil.

Kamenitý povrch cesty ze 13. století | Foto: Archaia