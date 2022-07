Skupina ČEZ se v nejbližších letech chystá na masivní dekarbonizaci, výstavbu obnovitelných zdrojů a investice do digitalizace distribučních sítí. „Navíc nás čeká projekt století – nový jaderný blok v Dukovanech“, říká vedoucí útvaru personalistiky ČEZ Josef Lejček. Zdejší HR odborníci kromě toho začleňují do personalistiky požadavky na diverzifikaci pracovních týmů vyplývající z cílů z ESG, pokračují v generační obměně klíčových technických pozic a reagují na nové trendy v oblasti benefitů.

Foto: ČEZ

Po loňském druhém místě jste se letos opět dostali na zlatou příčku v anketě Sodexo zaměstnavatel roku. Co pro vás návrat na vrchol žebříčku znamená?

Od roku 2019 se o prvenství v této anketě přátelsky přetahujeme se Škodovkou, což samo o sobě je pro mě velkým zadostiučiněním, protože se jedná o velmi prestižního soupeře. Jsem rád, že jsme se podle mezinárodně uznávaných standardů a postupů zlepšili, je to pro nás impuls, že se ubíráme tím správným směrem. Energetika je obor, který se čím dál dynamičtěji rozvíjí a mění, což má samozřejmě dopad i na personalistiku.

V loňském ročníku soutěže byl pro všechny účastníky-personalisty tématem číslo jedna hlavně covid. Bylo i letos nějaké jednotící téma, nebo už firmy zase řeší spíše své individuální výzvy?

Je pravda, že epidemie covid představovala výzvu, s níž bylo nutné se popasovat napříč všemi firmami, bez ohledu na velikost či zaměření businessu. Podobnou jednotící linku jsem letos nezaznamenal.

Čím konkrétně se tedy zabýváte v rámci Skupiny ČEZ?

V loňském roce jsme vyhlásili strategii Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka, kde jsme veřejně deklarovali naše cíle v oblasti ESG, tedy ochrany životního prostředí, sociálních vztahů s klíčovými stakeholdery a transparentního řízení firmy. To se výrazným způsobem promítá i do personalistiky, od náboru, přes péči o zaměstnance, jejich vzdělávání a proškolování, politiku odměňování, až po nastavení procesů firemní kultury. Herkulovským úkolem bude rovněž personální zajištění plánované výstavby pátého bloku jaderné elektrárny Dukovany. Kromě toho se ČEZ chystá do masivní výstavby obnovitelných zdrojů, digitalizace distribuce, do velkých projektů na úspory energií. A samozřejmě pokračuje i „každodenní“ agenda typu zajištění bezproblémové generační obměny klíčových odborníků a podobně. Je toho opravdu hodně.

Pojďme to tedy vzít jedno po druhém. Jakou výzvu představuje plánovaná výstavba nového jaderného bloku v lokalitě Dukovany? Jak dlouho dopředu se na ni musíte připravovat?

Bez nadsázky se bude rozsahem i významem jednat o projekt století, čemuž budou odpovídat i nároky kladené na náš útvar. Zároveň se k němu váže řada specifik, klíčoví zaměstnanci totiž musí splnit řadu legislativních podmínek co se týká vzdělání, zaškolení, bezpečnostních prověrek a několikaleté praxe na vybraných pozicích. To znamená, že nábor lidí, kteří nastoupí do elektrárny v roce 2036, probíhá už teď, takže rozhodně nemůžeme sedět s rukama v klíně.

Zdroj: ČEZ

Bude vůbec dostatek absolventů s vhodným vzděláním?

Věříme, že ano. Už nyní pozorujeme, že zájem studentů o technické obory související s jadernou energetikou narůstá, protože se o jádru mluví na celostátní úrovni jako o zdroji, se kterým se do budoucna prostě počítá. Uvědomujeme si, že o podobně zaměřené absolventy budeme soutěžit i dalšími firmami, které se budou na výstavbě podílet. Proto dlouhodobě spolupracujeme s technickými školami v celé republice a připravujeme atraktivní interní programy pro jejich studenty i učitele. Ve strategickém náboru jaderných pozic máme dlouholeté zkušenosti, které věřím, že naplno zúročíme.

Už jste zmínil ESG, tedy mezinárodní ukazatele udržitelného podnikání. Konkrétně písmeno S, tedy Social, zastřešuje aktivity směrem k různým zájmovým skupinám včetně zaměstnanců. Jaké kroky jste v poslední době přijali?

I zde máme řadu aktivit. V rámci Vize 2030 jsme se zavázali postarat se o všechny zaměstnance dotčené naším postupným odklonem od uhlí. Zajistíme jim rekvalifikaci na jinou pracovní pozici, případně odchodné výrazně nad rámec zákonných požadavků. Začátkem roku jsme v rámci nově přijaté politiky diverzity a inkluze narovnali práva registrovaných partnerů v kolektivní smlouvě na úroveň manželských párů, registrovaní partneři si tak mohou vzít placené či neplacené volno ve stejných případech jako manželé. Zaměstnancům se zdravotním postižením pak nově kolektivní smlouva navyšuje osobní účet benefitů a umožňuje jim vybrat si na vyřízení statusu OZP placené volno. Dlouhodobě míříme k dosažení 30% podílu žen v managementu. Spustili jsme proto nové programy zaměřené na podporu kariérního rozvoje žen, upravili jsme náborové aktivity tak, abychom oslovili více dívek apod.

Podle zaměstnavatelů se dva roky epidemie covid podepsaly i na změně chování a očekávání zaměstnanců v oblasti firemních benefitů. Jak jste reagovali?

Ano, pozorujeme to také. Zaměstnanci kladou větší důraz například na možnost práce z domova, ale třeba i na benefity spojené se zdravím a s vyvážením pracovního a osobního života. Náš benefitní program upravujeme průběžně a snažíme se pružně reagovat na nové trendy. Proto jsme například zahájili spolupráci s on-line lékařskou poradnou Ulékaře.cz, nebo s portálem Hlídačky.cz.

Závěrem: pokud byste měl krátce shrnout, proč by člověk, který uvažuje o kariéře v energetice, měl jít zrovna k vám…

Jestli se někde rozhoduje o tom, jak bude vypadat svět budoucnosti, je to právě energetika. A Skupina ČEZ patří k hlavním hybatelům energetické transformace v České republice. Kdo chce tuto proměnu nejen pasivně sledovat, ale přímo se na ní podílet, neexistuje lepší volba než u nás.