Hledáte spolehlivého a levného dodavatele zlata? Nejlevnějšího prodejce zlata v ČR najdete na adrese Zlatemince.cz. Kamennou prodejnu má v Praze v budově Obecního domu. Ale pozor, prodejna je ve druhém patře! Nikoliv v přízemí. Abyste nezabloudili, použijte služební vchod (z ulice u Obecního domu) hned vedle výlohy Blanky Matragi a nechejte se vyvést výtahem do druhého patra. Za nízké ceny získáte zlato i v Brně, v ikonické cihlové budově Dornych, vedle Vaňkovky.

Právě nízká cena a vysoké skladové zásoby přivádí k tomuto tradičnímu prodejci investičního zlata a stříbra nové zájemce o bezpečné uložení finančních prostředků do drahých kovů. Že jsou ceny zlatých cihel a zlatých mincí u tohoto prodejce skutečně nejnižší, se můžete přesvědčit na stránce – investiční zlato. Ceník v euro je na stejné stránce – investičné zlato.

Přízemní cenou zlata se tento prodejce výrazně odlišuje od ostatních nabídek na trhu. Potvrzuje to i jeho umístění na prvním místě loňského srovnání finančních produktů v kategorii prodejců drahých kovů (soutěž pořádá server Finparáda společnosti Scott&Rose).

Cena zlata roste a není konečná. Jeho potenciál je obrovský

Na konci minulého roku dosáhlo zlato rekordní hodnoty. Aktuální cena zlata je o něco nižší, pohybuje kolem 2 045,75 USD za unci. Za gram 24karátového tak v ČR zaplatíte cca 1598 Kč. Odborníci radí využít aktuální ceny zlata a nakupovat. Pokles jeho ceny je nepravděpodobný cena zlata má dlouhodobý potenciál růst. Proč se zlato ve finančním portfoliu tak cení?

Investice do zlata jsou sázkou na jistotu. Zlato si svoji cenu udržuje dlouhodobě. I v době ekonomických, politických či geopolitických krizí, kdy klesají hodnoty akcií, si zlato drží svoji cenu, či dokonce jeho cena roste.

Odborníci dnes doporučují nebát se do zlata investovat. Avšak do toho, které fyzicky vlastníme. Tedy do zlata v podobě zlatých investičních slitků, nazývaných též zlaté cihly. Další alternativou jsou investiční zlaté mince. Hodí se třeba pro menší investory, ale i pro každého, kdo předpokládá, že bude zlato prodávat po menších částkách.

Do jakého zlata neinvestovat?

Zlatem se ohání různé druhy investic. Nikdy však už nejde o skutečné vlastnictví zlata. Může jít o virtuální zlato či spoření do zlata, nebo třeba o akcie firem zaměřených na těžbu zlata. Všechny tyto investice jsou nejisté a nenabízí jistotu majetku, jehož hodnota roste a kterou máme prostě ve vlastních rukou.

Nebojte se investovat do zlata i v malém

Mnozí si řeknou, že nejsou milionáři, aby nakupovali kilogramové zlaté cihly. To ale vůbec nemusíte. Zlato je ideální, bezpečnou a chytrou alternativou k držení si peněz na účtu. Jejich hodnota klesá, protože podléhá inflaci. U zlata je to přesně naopak, jeho hodnota roste. Co tak část peněz z každé výplaty investovat vždy do zlata. To se dá nakupovat již od 1 gramu.

Díky Zlatemince.cz je to snadné. Nemusíte nikam do kamenné prodejny. Mnoho investorů dnes již zlato objednává online. Je to bezpečné a rychlé. Z e-shopu tohoto prestižního prodejce investičního zlata vám zlato pošlou bezpečně, pojištěnou zásilkou až domů. Takže ani pravidelné malé investování do zlatých slitků či mincí není problémem.

Dobře si vybrat dodavatele zlata se vyplatí

České zlato nehledejte. Žádná z českých mincoven jej nevyrábí. Na českém trhu se nabízí především zlaté slitky švýcarských rafinerií, kvalitní investiční zlaté mince jsou z Kanady a z Rakouska. Určitě se oplatí nakupovat u seriózního prodejce s nízkými cenami, jakým je obchod Zlatemince.cz. Ve srovnání s konkurencí nabízí nízké ceny slitků a rovněž slitky prestižních značek. Ty se vám pak budou jednou lépe prodávat, protože je vykoupí skutečně každý.