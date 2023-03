Jakmile se oteplí a začnou rašit pupeny jabloní, rybízů, maliníků nebo rostou listy jahodníků, nastává vhodná doba pro první, tzn. jarní postřik.

Během zimy na stromech nebo rostlinách přezimují různí škůdci (mšice, svilušky, roztoči, aj.). A právě v době rašení se tito škůdci probouzejí po zimním spánku. Škůdci začínají vylézat ze svých úkrytů. Schovávají se například na stromech pod kůrou či v prasklinách větví.

Jakmile jsou škůdci na povrchu rostlin, stromů, je čas pro účinný jarní postřik. Přípravek škůdce zasáhne a tím dojde k jeho vyhubení.

Pokud by se postřik provedl dříve (v době, když jsou ještě škůdci schovaní, např. pod kůrou stromů), nezasáhl by je. Postřik by tak byl zcela zbytečný.

Ošetřete jabloně, rybízy, maliníky nebo také jahodníky…

Nejen na jabloních, ale také velmi často na rybízu, maliníku nebo také jahodníku se vyskytují škůdci, zejména mšice. Pro omezení těchto škůdců na začátku vegetace doporučujeme preventivní jarní postřik.

U jabloní se ošetření provádí v době od rašení do fáze růžového poupěte.

U drobného ovoce (rybíz, maliník, jahodník) od rašení do fáze vývoje prvních květů. V této době se již škůdci nacházejí na „povrchu“ rostlin, větviček a proto je díky tomu postřik účinný.

Jaký přípravek použít?

Doporučujeme přírodní přípravek INPORO JARNÍ ošetření. Přípravek neobsahuje pesticidní složky a na rostlině vytváří pro škůdce lepivý povlak, který rostlinám neškodí. Škůdce však zahubí. Díky svému složení a registraci je také vhodný pro ošetření rybízů, maliníků nebo jahodníků proti škůdcům, jelikož u těchto plodin jsou jen minimální možnosti ošetření.

