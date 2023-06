CBD (kanabidiol) se stává stále oblíbenějším přírodním prostředkem pro zlepšení celkového zdraví. Jeho potenciální přínosy, včetně úlevy od bolesti, snížení stresu a úzkosti, zlepšení spánku a zmírnění zánětů, přitahují pozornost mnoha lidí. Vzhledem k tomu, že CBD se dodává v různých formách, jako CBD kapky, konopná sušina, vaporizační pero a další, mnoho lidí si klade otázku, jaký je nejlepší způsob jeho vstřebávání do těla. Existuje několik způsobů konzumace CBD, například kapání pod jazyk, přidávání do jídla, kouření nebo příprava čaje. Každý způsob má své výhody i nevýhody a může mít na vstřebávání CBD různý vliv.

Foto: konopnafarmaliptov.cz

Aplikace kapek pod jazyk

Konzumace kapek CBD pod jazyk je považována za jednu z nejúčinnějších metod vstřebávání této sloučeniny do těla. Proces vstřebávání CBD pod jazykem se nazývá sublingvální absorpce. Tato metoda umožňuje rychlé vstřebávání CBD do krevního oběhu. Vzhledem k tomu, že sliznice pod jazykem je tenká a plná cév, může se CBD rychle vstřebat do těla a přejít do oběhového systému. Tato metoda umožňuje rychlé působení účinků CBD, což je velkou výhodou pro ty, kteří potřebují okamžitou úlevu od příznaků. Kapky pod jazyk jsou často považovány za jednu z nejúčinnějších metod konzumace CBD. Pokud si však chcete dát CBD olej pod jazyk, mějte na paměti, že tato metoda není vhodná pro každého. CBD oleje mají totiž specifickou chuť a konzistenci, která nemusí vyhovovat každému. Při této metodě se kanabinoidy dostanou do krevního oběhu a vyvolávají uvolňující účinky přibližně za 5 až 20 minut, což je mnohem rychleji než při perorálním podání.

Požití CBD při jídle

Stačí přidat kapky nebo koření z květů do oblíbeného jídla nebo nápoje. Použití je velmi snadné, navíc dobře zvolené jídlo nebo nápoj může zvýšit účinnost vstřebávání CBD do lidského těla. Při přidávání CBD kapky do jídla s vyšším obsahem tuků, jako je avokádo, ořechové máslo nebo olej, se zvyšuje jeho vstřebávání. Tuky pomáhají rozpustit CBD a umožňují tělu lépe ho absorbovat. Proto se doporučuje přidávat CBD kapky do jídel bohatých na tuky, aby se maximalizovala účinnost vstřebávání. Tento způsob konzumace může být výhodnější pro ty, kteří dávají přednost konzumaci CBD v kombinaci s jídlem nebo pitím. CBD lze přidávat do receptů, jako jsou koktejly, saláty, polévky a další pokrmy. Tento způsob vstřebávání CBD však může trvat déle, protože musí projít trávicím systémem a být zpracován játry.

Kouření

Zdroj: konopnafarmaliptov.czAbsorpce CBD prostřednictvím kouření je rychlý a účinný způsob, jak látku vstřebat do těla. Při inhalaci kouře z konopí obsahujícího CBD se účinné látky dostávají přímo do plic, odkud jsou rychle absorbovány do krevního oběhu. Vstřebávání CBD při kouření je rychlejší ve srovnání s jinými metodami, jako je orální konzumace nebo aplikace na kůži. Látky se okamžitě dostávají do krevního oběhu, což umožňuje rychlý nástup účinku. To je zvláště výhodné pro lidi, kteří hledají rychlou úlevu od symptomů, jako je bolest nebo úzkost.

Při kouření konopí s obsahem CBD je také důležité správně inhalovat kouř. Hluboké a pomalé nádechy umožňují, aby se kouř dostal co nejhlouběji do plic, kde dochází k rychlému vstřebávání účinných látek. Při kouření trvá účinek CBD přibližně 2-4 hodiny.

Příjem CBD prostřednictvím čaje

Další možností je příprava čaje s obsahem CBD. Tento způsob konzumace je oblíbený pro svou jednoduchost a relaxační vlastnosti čaje. Při přípravě čaje s CBD je důležité mít na paměti, že kanabinoidy se lépe rozpouštějí v tucích a olejích. Tím zajistíte lepší rozpouštění CBD a zvýšíte jeho vstřebávání v těle. CBD kapky jsou citlivé na vysoké teploty, které mohou vést ke ztrátě jejich účinnosti. Doporučuje se přidat CBD do čaje, který byl trochu vychladlý, aby se minimalizovalo riziko poškození účinných látek. Při příliš vysoké teplotě může dojít ke snížení účinnosti CBD a následně k nižší absorpci do těla. Konzumace čaje s CBD umožňuje postupné uvolňování účinků a může poskytnout příjemný a uklidňující zážitek. Ve většině případů se účinky dostaví do 2 hodin a jejich trvání je 6-8 hodin.