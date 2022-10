Když jablka pomáhají. V Temelíně je pěstují lidé s postižením

Podzim je v nejlepším, obchody jsou plné čerstvého ovoce a před námi stojí úkol vybrat to pravé na pečení, sušení nebo do kompotu. Co takhle sáhnout po plodech, které mají kromě skvělé chuti i pozitivní dopad na své okolí? Právě taková jablka, švestky a hrušky pěstují v Jižních Čechách lidé s postižením.

Foto: Sady Sv. Prokopa