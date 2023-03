Z manažera ve velké nadnárodní společnosti kosmetičkou? Ano a každý den jsem za to vděčná.

Jmenuji se Zdeňka Jiráková a jsem KOSMETIČKA v Mladé Boleslavi.

Ještě před 3 lety bylo vše ale jinak. Byl rok 2020, začátek pandemie Covidu 19 a mně už delší dobu běželo v hlavě, že bych se v práci ráda realizovala jinak. Jenže jsem úplně nevěděla jak, a hlavně v čem. Celý život jsem se pohybovala v drogistickém segmentu (posledních 11 let jako manažer v drogistickém řetězci), hlavou mi běžela myšlenka na otevření kavárny, na to ale nebyla nejvhodnější doba. Nicméně jsem dala výpověď, v duchu hesla „Nejdříve musíš zavřít jedny dveře, aby se otevřely nové“ a začala přemýšlet, co mi v mém okolí chybí, co by dělalo radost jak mně, tak ostatním. Aby mi moje práce dávala smysl a naplnění. A vyhrála kosmetika, k drogerii mám přeci jen blízko. Udělala jsem si rekvalifikační kurz, následně absolvovala různé další kurzy a semináře, a přitom hledala vhodný prostor pro studio.

Vše se podařilo a já mohla v prosinci 2021 přivítat svoji první klientku. Dodnes cítím v břiše tu nervozitu před jejím příchodem.

Nyní je to druhý rok, co chodím do práce s radostí a domů s pocitem, že jsem někomu pomohla a udělala mu hezčí den. Kosmetika není jen o „mazání krémem“, ale je to soubor několika navazujících činností: každou klientku je nutné vyslechnout, vybrat individuální ošetření dle stavu její pleti, vnímat její psychické rozpoložení, dopřát jí celkový relax na lehátku, včetně příjemného prostředí, relaxační hudby, vůně, šálku dobrého čaje či sklenky prosecca. Někdy je to trochu psychoterapie i koučink. Někdy klientka usne, a i to je OK. Musí prostě odcházet spokojená. A já jsem skutečně vděčná, že se tomu tak děje a přichází nové klientky, kterým mně někdo doporučil.

Pracuji se španělskou profesionální kosmetikou Eberlin Biocosmetics. Byla to láska na první namazání. Poslední léta mně trápila přecitlivělá pleť se sklonem k alergii na vše možné. Řada Calming určená na citlivou pleť už pomohla nejedné mé klientce.

Společně bojujeme také s akné, stárnoucí pletí, hormonálními změnami a různými dalšími problémy. Nyní, s pomalu odcházející zimou, je vhodné připravit pleť na jaro, napravit škody způsobené střídáním teplot a nedostatkem slunce. Vrátit jí hydrataci a jas.

Více o mém salónu a o mně najdete na adrese www.kosmetikajirakova-mb.cz nebo na FB.

K platbě můžete využít také benefitní kartu Sodexo nebo Benefity.cz.

