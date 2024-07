Tak nás tu máte, milí Nymburčané. Náš krok, otevřít pobočku i v Nymburce jsme dlouho zvažovali, ale opakované požadavky na naše služby od občanů z Nymburka a okolí nakonec rozhodly. A chápeme tento zájem, jsme nejlépe hodnocenou Pohřební službou ve Středočeském kraji a pozůstalí si pro své nejbližší přejí jen to nejlepší.

Najdou se však lidé, kteří se neradují. Indicie dokonce ukazují, že nevole se táhne od provozovatele krematoria až na radnici. Ihned po otevření pobočky žalovala zde uhnízděná pohřební služba z Prahy, že jsme „pražáci“ a přišli jsme sem rejžovat! Chtěli jsme se nařčení bránit na facebooku, ale nebyli jsme vpuštěni do skupiny, která je opět zřejmě svázaná s vedením města.

Nám to ale nevadí, jen zákazník má právo hodnotit naše služby, nikoliv nekalá konkurence.

Co tedy můžete od nás očekávat?

Naši kancelář najdete v Jičínské ulici vedle známé prádelny. Místo je to tiché, na dosah od centra města, s výbornými možnostmi parkování. Je to kousek jak od nemocnice, tak od hřbitova, či obřadní síně. Naše služby vynikají zejména precizností, počínaje dokonalou péčí o zemřelé a konče organizací pohřbů a krásou kvalitních květinových darů. Převozy zesnulých před pohřbem zajišťují naše bílé, nebo šedé speciální vozy ( používáme do nemocnic) a na poslední cestu si můžete vybrat mezi klasickou černou dodávkou, nebo černými limuzínami Lincoln a Mercedes.

Při jednání o posledním rozloučení se vždy setkáte se specialistou, který vám pomůže vše vysvětlit, zařídí pro vás veškerou administrativu, pomůže s barevnými kombinacemi květin, výběrem hudby, kterou pro vás rádi připravíme a poskládá pro vás obřad na míru dle vašich přání. Pokud si přejete pouze nejjednodušší pohřeb kremací, najdete jej jako speciální nabídku na naší pobočce již za 12.000 Kč včetně DPH! Ale pokud si naopak přejete něco honosného, dle vašeho přání umíme přistavit pohřební kočár tažený koňmi, uspořádáme průvod městem za limuzínou, nebo zorganizujeme přísně střežený pohřeb stejně, jako v případě Karla Schwarzenberga, nebo naposledy Victorie Velvet.

Jsme plně otevřeni s respektem k veškerým požadavkům pozůstalých, pokud mají alespoň špetku reálnosti. K tomu patří samozřejmě veškerá péče v oblasti náboženských, nebo rodových zvyklostí. Jako u jedné z mála pohřebních služeb můžete být účastni při přípravě zemřelého na obřad, pokud budete chtít, můžete si jej dokonce i sami obléknout s pomocí našich vizážistek. Stejně tak nás můžete navštívit v naší centrále v Kostelci nad Labem ještě před obřadem a objednat si rozloučení v úzkém rodinném kruhu u otevřené rakve. Obřad s otevřenou rakví si samozřejmě (pokud je to z hlediska zemřelého možné) můžete objednat kdekoliv. Nikdy nemáme co skrývat a vždy za svou prací stojíme. Veškeré informace nejen o cenách transparentně uveřejňujeme na našich stránkách www.krematorium.cz, kde lze standardní obřad objednat i online. Navíc najdete na našich stránkách spoustu užitečných informací i on-line katalog, který vám umožní připravit se na návštěvu naší kanceláře a promyslet si smuteční obřad.

Krajina kolem řek, ale i lesní mýtiny, nebo louky přímo lákají na rozloučení se zesnulým tam, kde to měl nejraději. Pokud si to budete přát, uspořádáme venkovní obřad pod širým nebem, takzvaný Open Air na místě dle vašeho přání, pokud to bude s vlastníkem pozemku možné dohodnout. Samozřejmě si můžete objednat i občerstvení ve formě studených a teplých nápojů, catering, zajistíme i reprodukci hudby dle připraveného playlistu nebo velkoplošné obrazovky s ozvučením.

Pokud si objednáte pohřeb bez obřadu s pouhou kremací, můžete si objednat kremaci s účastí, nebo kremaci v přesný čas – například kvůli numerologickým, či náboženským pravidlům. Pokud se snažíte o minimalizaci vaší uhlíkové stopy, dokážeme zajistit tzv EKO pohřeb, kdy kremace proběhne v nejmodernějším zařízení v republice, které má desetinové dopady na okolní krajinu oproti běžným, zastaralým zařízením – jako je například to nymburské. Všechny eko kremace provádíme s vyloučením umělých materiálů a bez obuvi s odůvodněním: „Bosí jsme přišli na svět a bosí odcházíme!“ (Chodidla jsou zakryta rubášem). Popel je posléze uložen do některé z biologicky odbouratelných uren, nebo může být anonymně rozptýlen v Lese vzpomínek Elpis, dle přání zemřelé osoby, či pozůstalých.

Celkově vám můžeme slíbit, že jsme precizní, tradiční, s moderními postupy i přístupem. Jsme otevřeni jednání o jakémkoliv smutečním obřadu, který vám pomůže důstojně se rozloučit z vašim blízkým a pomůže utěšit vaši bolest. V nadsázce je to u nás, jako když připravujete svatbu u svatební agentury. Dokážeme uspořádat klidně i zahradní party pro mladého člověka, který odešel příliš brzy, rozloučení u vody pro celoživotního vodáka, či rybáře, obřad na basketbalovém či fotbalovém hřišti, stejně jako státní pohřeb v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, nebo okázalé rozloučení v divadle. Stejně tak můžeme nabídnout různé druhy uložení, či rozptylu popela, jako vsyp popela do Labe, nebo Vltavy, nebo odsypy ostatků na cestě „poutníka“.

Pokud hledáte profesionály v oblasti pohřebnictví, na naše služby se vždy můžete spolehnout. 35 let tradice rodinné firmy, spolu se stovkami kladných hodnocení na Googlu i Seznamu snad mluví dostatečně jasně. Nepřišli jsme do vašeho města loupit, naopak jsme přišli nabídnout alternativu, která jak doufáme donutí i konkurenci ke kvalitnějším výkonům a lepším cenám, které nepoškozují klienta. Pohřební služby se nesmí chovat jako zlatokopové, kteří zotročí trh v daném regionu. Stejně tak prorůstání šedé zóny do exekutivy, zvláště komunální je velmi škodlivé, i když nikoliv ojedinělé.

Už jen fakt, že obřad v nymburském krematoriu je dražší, než obřad ve velké síni strašnického krematoria mluví za vše a nutí nás k zamyšlení proč asi?

A je jen na zákaznících, jak si vyberou a jak dlouho budou takové firmy a takové vedení města podporovat. Chápeme, že pohřební službu nemá nikdo rád z podstaty věci, přesto ale je naše kvalitní služba potřeba, to si bohužel ale ve většině případů uvědomí jen ti, kteří musí u sebe řešit smutnou událost, na kterou je dobré se připravit dopředu.

Jsme vám k službám 365/24 na poradenském telefonu 602 200 700 nebo také on-line na www.krematorium.cz. Zde můžete objednávat pohřby a květiny kdykoliv, ať jste kdekoliv na světě. Telefon na naši kancelář v Nymburce je 601 306 460. Děkujeme, s úctou váš Elpis Team.

