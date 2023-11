V životě zažije člověk občas situace k vzteku a v nevhodnou chvíli. Kdo s nimi pomůže? Vaše pojišťovna.

Adam s Anežkou si včera přivezli domů z porodnice jejich dvojčátka. I když se snaží oba dva, stále mají pocit, že nestíhají. A do toho jim náhle vypověděla poslušnost pračka, přitom ji mají teprve třetí rok. Anežka se rozplakala – bez pračky si prostě s péčí o dvojčata neporadí.

Seniorka Blažena vyběhla z domu jen s odpadky do popelnice. Jakmile se za ní zabouchly vstupní dveře, uvědomila si, že její klíče zůstaly zastrčené v zámku uvnitř. Co teď? Na sporáku bublá polévka a nejpozději za hodinu si musí píchnout inzulín, je diabetička.

Mojmír doma stoná s angínou. Antibiotika už začala zabírat, ale zrovna teď se porouchalo topení. Radiátory jsou studené, venku mrzne a horečka se odpoledne vrátila. Kotel ne a ne znovu naskočit.

Ivana nabídla sestře, že pohlídá její dcerky na chatě. Těšila se, jenže už druhý den zjistila, že sršni si postavili na půdě hnízdo. Ivana věděla, že jedna holčička je silný alergik. Bylo jí jasné, že se sršňů musí zbavit. Hasiči jí ale sdělili, že odstraňují hnízda jen ve veřejném prostoru.

Každý to zná. Takové patálie potkají jednou za čas většinu lidí.

Snadné řešení s pojištěním domácnosti UNIQA

Moderní pojištění zahrnuje dnes i řadu užitečných služeb pro každý den, nejen pro pojistnou událost. Asistenční servis je dostupný na telefonu 24 hodin denně. Stačí zavolat a přenechat starosti na pojišťovně. Ta navíc za práci řemeslníků přebírá garanci.

Proto mají výše popsané příběhy dobrý konec. Opravář přišel domů k Anežce a Adamovi a zjistil větší závadu. Zařídil odvoz z připojištění asistence a do pár dnů byla opravená funkční pračka zpět. Anežku s Adamem to nestálo ani korunu z úspor. Když vyložila Blažena asistenci pojišťovny svoji situaci, operátoři expresně poslali na její adresu zámečníka. Ani ona neplatila za otevření bytu nic, z vděčnosti ale zabalila řemeslníkovi s sebou svačinu. K Mojmírovi pospíchal instalatér. Zjistil závadu a za pár hodin namontoval potřebný náhradní díl, takže topení bylo zachráněno. A stálo to jen několik stovek. Většina nákladů za opravu a dopravu se vešla do sjednaného limitu asistence k pojištění. Ivana zavolala na asistenci k pojištění rekreační domácnosti. Zavřela se na chvíli s dětmi dole v chatě a experti zatím nebezpečné hnízdo zdarma zlikvidovali.

Vyplatí se uložit si do mobilu číslo na asistenci k pojištění – pro všechny případy.

