Když se z řemesla stane umění

Označení “Made in Germany” zní dobře. A to nejen v Německu, ale všude ve světě: Stojí za ní totiž vysoká kvalita a spolehlivost. Vynikající pověst výroby v Německu neplatí jen pro strojovou produkci, ale také pro stovky let stará řemesla. Klasické řemeslo se stává uměním díky preciznosti, důrazu na detail a smyslu pro tradici. Tajemství úspěchu německých řemesel je zachování osvědčeného a otevřenost novým věcem. V manufakturách, dílnách a na farmách zjistíte, jak vznikají nadčasové produkty a umělecká díla, jejichž hodnota přetrvává.

