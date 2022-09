Rozhovor s kandidátem na brněnského primátora Petrem Hladíkem.

Petr Hladík, kandidát na primátora | Foto: Petr Hladík/osobní archiv

Proč nyní kandidujete na primátora?

Loni na podzim jsem dostal nabídku být ministrem životního prostředí, chtěl jsem ale zůstat v Brně. Mám tu rozpracované důležité projekty a spousta lidí mi důvěřuje, že dokážu posunout Brno dál, nechci je zklamat. Navíc v Brně žijeme s rodinou, máme pět malých dětí a nechtěl jsem, aby byly bez táty v období, kdy ho nejvíce potřebují. Postavili se za mně silné osobnosti z městských částí, které každý den aktivně pomáhají lidem a řeší reálné problémy našeho města. Tahle podpora mě přesvědčila. Navíc má ze všech kandidátů nejvíce zkušeností.

Proč to nešlo v koalici s ODS?

S ODS dokážeme velmi dobře spolupracovat, ale zásadně se liší naše názory na vedení a směřování města. Pro nás jsou důležití lidé a jejich problémy. Neinvestujeme pouze do betonu, ale směřujeme investice na pomoc rodičům, seniorům nebo handicapovaným. Neshodneme se na podpoře územního plánu, městské nemocnice nebo ochraně památek. Chceme podpořit komunitní život, životní prostředí, cyklisty i pěší. Hlavně jsme neustále mezi lidmi a bavíme se s nimi, neděláme politiku za zavřenými dveřmi, chceme řešit skutečné problémy. Když vidím, co všechno se nám podařilo za ty 4 roky udělat v oblasti životního prostředí, tak jsem přesvědčen, že to musí jít v celém městě. Jen to někdo musí odpracovat.

Když mluvíte o vaší práci za poslední 4 roky, co se Vám v Brně nejvíce povedlo?

Mám právě velkou radost z energetiky a životního prostředí. K obnovitelným zdrojům a energiím jsme nastartovali cestu už před čtyřmi lety. Zahájili jsme výstavbu městské solární elektrárny. Rozmístili jsme hnědé popelnice začali jsme sbírat bioodpad. Nastavili jsme systém ekodotací na zelené střechy, sbírání dešťové vody nebo revitalizace vnitrobloků. Za ekodotace na zelené střechy jsme taky získali ocenění v soutěži Chytrá města 2021 a taky jsme se probojovali do finále soutěže E.ON Energy Globe. Zrevitalizovali jsme park Mariacela a vytvořili program na vybudování desítek nových parků. S tím souvisí i revitalizace Staré Ponávky a řeky Svratky, na které teď pracujeme. Vyhlásili jsme si jako jedno z prvních měst, že do roku 2030 snížíme emise na území města o 40 %. Velkým úspěchem je, že se k nám připojily desítky firem, které působí v Brně. Umíme prostě být inspirací pro ostatní města. Ale podařilo se toho mnohem více. Důležité úspěchy mám sepsané na https://tadyhladik.cz/uspechy. Když se chce, tak to jde.

Co by nás v příštích letech čekalo, kdybyste se stal primátorem?

Brno musí zůstat takové jaké je, aby nadále zůstalo autentické a přirozené. Každopádně je ale potřeba ho posunout v problémech, které tady máme. Neprobíhá rozvoj města, ten funguje na územním plánu z roku 1994. A od té doby se toho změnilo hodně. Proto bych nový územní plán schválil co nejrychleji a začal stavět ať už družstevní, startovací, sdílené nebo chráněné byty. Starý územní plán umožňuje postavit ve městě opravdu šílené stavby. Neschválit ho byla velká chyba. Palčivým problémem je doprava. Mladí se stěhují za město, ale na druhou stranu tu chtějí pracovat a každým rokem dojíždí do Brna více aut. Musíme nadále rozvíjet síť MHD, stavět cyklostezky a posílit vlakové spoje po městě. Také bych si přál, abychom spravovali a stavěli město pro naše děti. Budeme podporovat projekty spolků, komunit a sdružení a zároveň vytvářet místa pro trávení volného času na ulicích, náměstích, parcích, vnitroblocích nebo nábřežích.

Zdroj: Petr Hladík/osobní archiv

Co znamená, že jste HLAsem rodičů?

Ano, jsme HLAsem rodičů. Vidím sám na sobě, že rodičům je potřeba hlavně dobít baterky a energii. Je pro nás důležité, aby lidé měli čas na své blízké, na svoje rodiče nebo děti. Musíme jim ulehčit. Proto chceme vytvořit systém rodičovským voucherů. Ročně rodičům chceme přispět na sportovní, hudební a jiné volnočasové aktivity jejich dětí do osmnácti let, které navštěvují základní nebo střední školu jednorázovým příspěvkem 6 000 korun. Zaměříme se také na dětská hřiště a jejich zastínění a podpoříme aktivity zaměřené na rodiče v podobě přípravy na rodičovství, mateřská centra nebo dětské skupiny. Chceme také pomoci sendvičové generaci, která se stará o děti a zároveň o své rodiče. Naším druhým heslem je, že jsme HLAsem pro moderní Brno. Máme jasnou vizi kam chceme Brno směřovat. Moderní město dokáže zajistit dostupné bydlení, přívětivou a otevřenou komunikaci s lidmi, dokáže směřovat k energetické nezávislosti města a je městem krátkých vzdáleností. Poslední měsíce jsme od lidí v ulicích nebo u nich před domem sbírali podněty pro zlepšení Brna. Díky tisícovkám podnětů jsme vytvořili program, na kterém se přímo podíleli sami občané. Proto je náš program reálný a díky němu dokážeme mít Brno takové, jaké ho chtějí sami Brňáci.

Zadavatel: KDU ČSL

Zpracovatel: Quo-SB, spol. s r.o.