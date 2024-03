Krásný strop bez škrabání či štukování? To není zázrak, to je technologie napínaných stropů SARMIN.

Foto: SARMIN napínané stropy

Na téma, co jsou to napínané stropy, jaké jsou jejich výhody a kde a jak je lze využít jsme se vyptali sympatických majitelů společnosti SARMIN, která má sídlo ve Veselé na Rokycansku.

Napínané stropy… Musím přiznat, že tenhle pojem dnes slyším poprvé. Co si pod ním mám představit?

Napínané stropy jsou stropy tvořené speciální PVC fólií o síle cca 0,2 mm. Tato folie je netoxická, voděodolná, nepropouští páru a odpuzuje prach. Má velmi nízkou hořlavost, a proto splňuje protipožární požadavky až do kategorie B1. Její životnost je až třicet let.

Kde všude se technologie napínaných stropů dá využít?

Napínané stropy je možné instalovat do všech druhů interiérů. Stejné uplatnění najdou v panelákovém bytu, v starším rodinném domku, novostavbě, na chatě či chalupě… Napínané stropy mají samozřejmě i komerční využití. Designové stropy jsou vhodné např. do kanceláří, obchodů, restaurací a hotelů, pro sportovní centra, kosmetická studia, showroomy apod.

Kadeřnictví JULIEZdroj: SARMIN napínané stropy

Univerzální instalace napínaných stropních podhledů dovoluje dosáhnout mnoha struktur a provedení. Hodí se pro šikmé stropy, klenby, vyboulené stropy, obdélníkové, čtvercové i více hrané či kruhové stropy. Paleta barev a povrchových úprav, kterých můžete pomocí těchto stropů dosáhnout je téměř nekonečná. Navíc, pokud jste milovníky moderního interiéru, je možné vytvořit dvou i více úrovňové stropy doplněné vestavěným osvětlením či dalšími prvky.

Můj strop doma je již v tristním stavu a zasloužil by si rekonstrukci. Znamená to, že když si objednám vaše služby, musím vystěhovat nábytek z opravované místnosti? Budete muset škrábat starou malbu? Štukovat praskliny?

Kdepak. To je právě jedna z největších výhod naší technologie. Nábytek může zůstat v místnosti, jen se odsune od stěn. Fólie se upevňuje pomocí profilů, které se připevní ke stropu či stěně. Na vytvořený rám se napne PVC fólie. Zahřátím se roztáhne a získá požadovaný tvar. V místech, kde jsou okna či jiné prvky, např. svítidla se pro ně vyřízne potřebné místo.

Hodil by se napínaný strop i do koupelny? Nevadila by vlhkost?



PVC folie nepropouští páru, tedy ani vlhkost. Takže se hodí nejen do koupelen, ale všude tam, kde se potýkáte s velkou vlhkostí vzduchu. Je ideálním řešením například do prostor krytých bazénů.

Strop i stěna u krytého bazénuZdroj: SARMIN napínané stropy

Mohu si tedy vybrat mezi matným či lesklým povrchem? A co barvy?

Nejen to. Povrch může být matný, saténový či naopak s velmi lesklým efektem. PVC fólie umožňuje i další speciální techniky, jako je možnost prosvícení či zrcadlový efekt.

Fólie dodáváme v široké škále barev a myslím, že si vybere opravdu každý. Klasickému stropu nejvíce odpovídá povrch s matným vzhledem. Pro různé hrátky s barvami je nejlepší volbou saténový povrch. Na našich webových stránkách vám rádi poradíme, jak vybrat ten správný strop.

Co když budu chtít zároveň s novým stropem namontovat i nové osvětlení?

Ani to není problém. Máme ve svém týmu elektrikáře, takže udělat rozvod „drátů“ na potřebná místa, přendat lustr, nebo osadit libovolný počet bodových světel není problém. Umíme realizovat i celoplošné osvícení stropu, kdy světlo proniká přes transparentní folii a vytváří dojem otevřeného stropu v budově s denním nasvícením. Montujeme i požární hlásiče, ventilátory a podobně. Rozvody se pak pochopitelně zakryjí PVC fólií…

Obývací pokojZdroj: SARMIN napínané stropy

Kdybyste měl shrnout největší výhody technologie napínaných stropů…

PVC folie je velmi pevná, ale zároveň elastická. Zajišťuje výbornou tepelnou izolaci interiéru, protože teplo nevstřebává, ale odráží zpět do místnosti. Má rovný a hladký povrch a je velmi lehká. Bez obav z protržení jí můžete omýt např. mopem. Můžete vybírat z pestré palety barev, z různých druhů povrchů. Zvolit si můžete i vlastní obraz či foto.

V neposlední řadě je výhodou rychlá montáž, při které vznikne minimální nepořádek. Ve dvou lidech dokážeme instalovat strop o velikosti 50 m2 za jeden den. Měli jsme případy, kdy chtěl manžel překvapit svojí drahou polovičku, poslal jí na třídenní wellness a když se vrátila, měla doma nový strop…

Na co si u napínaného stropu musím dávat pozor? Mohu ho nějak poškodit?

Folie je velice pevný materiál a unese váhu až 150 kg na metr čtvereční. Při běžné údržbě ji určitě nepoškodíte. Díky pružnosti zvládne odrazit i vystřelenou zátku z láhve sektu. Jedinou hrozbou jsou ostré předměty. Ostrou hranou nebo nožem byste fólii nejspíš prořízli. To ale neznamená, že byste museli dělat nový strop. 90 % podobných nehod dokážeme opravit.

Jak tedy probíhá celkový proces?

Ideální postup je následující. Na našem webu si spočítáte orientační cenu za metr čtvereční realizace. Pomocí telefonu či emailu nám nastíníte svou představu. Následuje zaměření – tedy, přijedeme si k vám vše prohlédnout, zaměřit pomocí laseru a doplnit podmínky realizace. Připravíme smlouvu a po jejím podpisu provedeme samotnou realizaci vašeho stropu. Mezi zaměřením a samotnou realizací projektu je minimální časový interval.

Jaký je okruh vaší působnosti, kde všude si vás zájemci mohou objednat?

Dá se říct, že máme opravdu velký okruh působnosti… Objednat si nás můžete po celé republice, prioritou je pro nás plzeňský, středočeský a jihočeský region.

SARMIN NAPÍNANÉ STROPY Zdroj: SARMIN napínané stropy

