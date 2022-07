Keramická hlína – relax a skvěle využitý čas

Komerční sdělení

Před několika lety mi o nos zavadil článek opěvující keramiku (přesněji keramickou hlínu) a její oblibu srovnatelnou s jógou či kurzy malování. Tehdy jsem ještě pracovala v nadnárodní společnosti, byla jsem v plném zápřahu od rána do večera, v pátek večer usedala do letadla, abych se během víkendu dobila a v pondělí pokračovala na novo. A asi bych pokračovala dál a stoupala po kariérním žebříčku, kdyby nepřišlo vyhoření, vlastní podnikání a nevstoupila mi do cesty keramika.

ilustrační foto | Foto: Ateliér keramiky Dlouhánka/archiv