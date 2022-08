Pivovar Proud, který sídlí v historické budově bývalé elektrárny v areálu Plzeňského Prazdroje, rozšířil rodinu tuzemských řemeslných pivovarů v roce 2020.

Kisseláč Švestka, Pepper Your Gose a další speciály propojují pivovar Proud s lokálními dodavateli | Foto: Pivovar Proud/archiv

Ve stálé nabídce Proudu je nyní TheMže – Pale Ale 10, Ventill – ležák 11, Soutock – žitná IPA 13, Cotel – Stout 14 a nealkoholické pivo Proovan. Portfolio průběžně zpestřují limitované edice experimentálních pivních specialit, z nichž mnohé jsou výsledkem spolupráce s českými dodavateli. Například při výrobě letní novinky Kisseláč Švestka se Proud sešel s českou rodinnou firmou Ovocňák. Proč právě švestka z Ovocňáku? Zeptali jsme se sládkové Proudu Lenky Strakové.

S Ovocňákem jsme spolupracovali již minulý rok, kdy jsme hledali dodavatele zpracovaného ovoce, které bychom v pivovaru mohli použít pro přídavek přímo do kvašení. Líbí se nám jejich způsob zpracování a ošetření ovoce, dostává se k nám 100% ovocné pyré, které je pouze šetrně pasterované a navíc zabalené na přání tak, aby se nám s ním dobře manipulovalo.

Lenka Straková, sládkováZdroj: Pivovar Proud/archiv

Z kolaborace s českou značkou, tentokrát .pepper..field, vznikla také další sezónní limitka – Pepper Your Gose. Jaká je tahle novinka a na který z vašich speciálů byste ještě ráda upozornila?

Pepper Your Gose je vlastně mladším bratrem piva Pepper Your Saison, které jsme pro .pepper..field vytvořili už v červnu 2021 a vaříme ho opakovaně dodnes. Gose v sobě spojuje několik netradičních chutí a vůní, je to konkrétně vůně pepře a rozmarýnu doprovázená slaností a kyselostí v chuti. Za zmínku určitě stojí i Yuzu Ale, který též nabízíme téměř celoročně, a pak Veer IPA, která se nedávno zařadila do naší stálé nabídky.

Často se setkáváte se stávajícími i potenciálními zákazníky. Ať už při komentovaných prohlídkách pivovaru Proud spojených s degustací, nebo na nejrůznějších festivalech – třeba na letošních Colours of Ostrava, kde se u vaší zóny scházeli pivní nadšenci. Nakolik je pro vaši práci tahle bezprostřední zpětná vazba důležitá?

Přímá zpětná vazba je nejlepší, člověk má totiž možnost pozorovat upřímné neverbální projevy okamžitě po ochutnání některého z našich piv. Zároveň můžeme s lidmi diskutovat o jednotlivých pivních stylech či konkrétních pivech a získáváme tak i inspiraci k vytvoření nových limitek „na přání“.

A kde piva z pivovaru Proud ochutnáte? Jsou v prodeji ve vlastním e-shopu, na Rohlík.cz, v některých pivotékách a ochutnávkových pivnicích, ve vybraných prodejnách Makro a Albert v Plzni a Praze a na pivních festivalech po celé republice.

Pivovar Proud

U Prazdroje 64/7, 301 00 Plzeň

https://pivovarproud.cz/

info@pivovarproud.cz