Městečko Kladruby leží třicet kilometrů západně od Plzně, doslova jen pár minut od dálničního exitu 107.

Jeho přirozenou dominantou je areál kláštera s impozantně působící katedrálou Nanebevzetí Panny Marie, která patří ke skvostům českého barokního stavitelství, a pod níž je podepsán Jan Blažej Santini-Aichel. V klášterním kostele se pravidelně konají různé koncerty, například tradiční festival vážné hudby Kladrubské léto, který nabízí dva koncerty v červenci a dva v srpnu. Kladrubské léto zahájí varhanní koncert 23. 7. v podání Markéty Schley Reindlové v klášterním kostele v 18:00. Čas a místo všech koncertů je stejné.

Pod klášterem meandruje v zeleni říčka Úhlavka a na jejím protějším břehu se rozkládá samotné městečko. I to má svoje dominanty, například kostel sv. Jakuba, který uzavírá východní stranu kladrubského náměstí.

Před kostelem pak jistě zaujme malé lapidárium tvořené ze smírčích křížů přenesených z blízkého okolí. Nedílnou součástí centra města je už více než tři stovky let Mariánský sloup, na náměstí jistě nepřehlédnete starobylou kašnu.

Regionální muzeum Kladrubska



Návštěvníci Kladrub mohou strávit příjemný čas v Regionálním muzeu Kladrubska, které stojí na náměstí hned vedle městského úřadu. Muzeum poskytuje všechny služby klasického infocentra, také je zde možné zakoupit drobné upomínkové předměty.

Vedle stálé expozice nabízí muzeum po celý rok různé sezónní a tématické výstavy, a také kulturní a společenské akce. Řada z nich se koná také v areálu historického Sulanova statku nedaleko náměstí. Tři části stálé expozice informují návštěvníky o historii a úloze Kladrub v souvislosti s historickou obchodní Norimberskou stezkou, o historii samotného města a třetí část je věnována československému pohraničnímu pevnostnímu systému. Regionální muzeum Kladrubska je otevřeno po celý rok od úterý do neděle od 10 hodin, od září do dubna má otevřeno do 16 hodin, od května do srpna pak do 17 hodin. Nyní zde probíhá Výstava českých pohádek a strašidel a Putovní výstava blbin, kravin a volovin, které nedobyly svět. Tyto výstavy potrvají až do 31. srpna.

Kladrubská pouť

K vrcholům společenského života v Kladrubech patří už léta pouť, která se koná vždy v polovině srpna. V roce 2022 to bude ve dnech 13. a 14. srpna. Pouťové slavnosti nabízí bohatý program, v němž nechybí například soutěž o nejlepší domácí moučník Kladrubská buchta, chovatelská výstava, stánkový prodej s prezentací malých pivovarů a samozřejmě pouťové atrakce. Kulturní program na pódiu na náměstí nabídne letos například kapely Support Lesbiens, Plexis, Brutus, Cheers!, Skavare, dechovou hudbu Chodovarka a řadu dalších.

Muzeum československého opevnění

Na Kladrubsku vyrostlo ve druhé polovině třicátých let minulého století několik desítek pohraničních pevnůstek, tzv. řopíků. Některé z nich jsou přístupné veřejnosti. Přímo nad klášterem, u silnice na Ostrov, je možné si jeden takový bunkr prohlédnout. Zařízen je autenticky tak, jak vypadal v roce 1938. Muzeum československého opevnění nabízí nedaleko kláštera prohlídku i dalšího podobného objektu. Otevřeno je v letních měsících vždy o víkendu od 9:00 do 17:00 hodin.

Veškeré informace naleznete na www.kladruby.cz nebo na facebooku Město Kladruby - oficiální stránky.