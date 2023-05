Najít schopného dodavatele dopravní techniky je první bod, kterým se zabývá každý dopravce. Těžké začátky je možné překlenout díky použité technice. A vyplácí se zeptat těch nejpovolanějších.

Příběh specialistů na dopravní techniku – PRORESALE – se píše už více než 20 let. K prodeji a výkupu nákladních aut přidali také dovoz, pronájem, pojištění a financování. Portfolio, které se na trhu s technikou příliš nevidí. Jak je tato kombinace výhodná, si na vlastní kůži vyzkoušela i rodinná firma VEBEKTRANS.

Nový byznys potřebuje nové stroje

PRORESALE už hraje první ligu s technikou třetí dekádu. VEBEKTRANS na poli nákladní dopravy operuje jen o něco méně. Jejich spolupráce začala zčistajasna, ale i díky ní si firma začala budovat nový byznys.

„U jedné firmy jsme k denním cargům získali možnost nočních prací. Na takovou nabídku ale bylo nutné sehnat BDF soupravy,“ říká Věra Krejčí – majitelka společnosti VEBEKTRANS.

Někdy můžete kvalitního partnera hledat roky, jindy pomůže štěstí.

„Na PRORESALE jsme narazili náhodou, když jsme v bance vyřizovali leasing na osobní auto. Ta nám bohužel nebyla schopna vytvořit nabídku na nákladní auto, a tak jsme museli hledat jiné cesty. Naštěstí jsme získali kontakt na PRORESALE, které financování techniky řešila,“ uvádí Krejčí.

Když se firma musí přizpůsobit

„Aktuálně máme odběratele, který vyžaduje jenom BDF nákladní auta a vleky. Proto jsme potřebovali i nákladní stroj pro šíbování kontejnerů. S PRORESALE jsme řešili také osobní auto. S ničím nikdy nebyl problém,“ doplňuje Krejčí.

Dodavatel dopravní techniky, který řeší vše

PRORESALE dodává dopravní techniku na klíč. „Když si vybereme v zahraničí náklaďák, který by nám vyhovoval, inzerát přepošleme do PRORESALE. To je naše jediná starost,“ říká Krejčí. Najít si spolehlivého partnera, který řeší dostupnost, stav auta, prohlídku i následný dovoz, může být pro dopravní byznys klíčové.

Obrovskou výhodou PRORESALE je vlastní financování. Autodopravci mohou mít vše vyřízené ještě před dovozem auta do Česka.

Specialisté od A do Z

Autodopravci by mohli o prodejcích vyprávět. Zdlouhavé vyřizování či neochota řešit problémy – tak vypadá situace u řady firem. „U PRORESALE to bylo přesně opačně. Byli jsme mile překvapeni, a proto s nimi spolupracujeme dodnes. Jsou ochotní, vstřícní a vše vyřeší za vás,“ popisuje Krejčí.

