Turbulentní trhy, vysoká inflace i mezinárodní situace, jak ochránit úspory na důchod? Radí Portu.

Foto: Envato.com

Únorový výzkum investiční platformy Portu ukázal, že třetina Čechů dokáže měsíčně ušetřit maximálně tisíc korun. Možná se to nezdá jako moc, ale tisícovka investovaná ve 25 letech může mít po 30 letech hodnotu deseti nebo patnáctinásobku. Odkládat peníze je tedy třeba, a to co nejdříve, říká Martin Luňáček z investiční platformy Portu.

Kam s nimi?

Ale kam? Spoření je sice velmi bezpečný způsob ukládání financí, ale výnosy ve spořicích produktech – ať už v tolik oblíbeném stavebním spoření nebo na spořicích účtech – se pohybují v řádech jednotek procent. Výnos odložených peněz musí být dlouhodobě vyšší než inflace. Je tedy potřeba investovat a i zde je třeba vybírat – například aktivně řízené podílové fondy obvykle nedokážou překonat výnos trhu jako celku a zahrnují i velké množství poplatků.

Investování vyžaduje disciplínu, čas a ochotu akceptovat riziko občasných výkyvů na trzích. I v případě investic je navíc možné nastavit různou úroveň rizikovosti, od konzervativních profilů až po ty rizikovější. Odměnou vám mohou být významně vyšší výnosy, než kterých byste dosáhli schraňováním vašeho jmění na spořicím účtu či pod matrací.

Trocha matematiky

Kolik tedy potřebuji, abych mohl v klidu odejít do důchodu? Mezi finančníky se traduje pravidlo, podle kterého bychom si na důchod měli našetřit sumu, vůči které budou naše roční výdaje tvořit pouze 4 %.

Znamená to, že když měsíčně plánujeme utratit například 20 000 Kč, ročně tedy 240 000 Kč, naše úspory na důchod by měly být ve výši přibližně 6 milionů korun, pozor – v současných cenách. Zdá se vám to moc?

Jakkoli v tomto článku nemůžeme dávat investiční doporučení, obecně vzato, pokud vás důchod čeká za 25 let, při využití akciového portfolia Portu je třeba měsíčně investovat alespoň 5 500 Kč. Pokud byste začali investovat o 5 let dříve, stačilo by pro dosažení stejné částky měsíčně odkládat 3 500 Kč. Zkuste si to sami spočítat v kalkulačce na Portu.cz.

