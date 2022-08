Jméno olomouckého podnikatele a filantropa Roberta Runtáka se nedávno znovu dostalo do povědomí veřejnosti.

Robert Runták před sochou Revoluce, kterou věnoval městu. Hnutí spOLečně založil v roce 2018. | Foto: Milan Dlouhý

Město Olomouc od něj totiž přijalo ne tak úplně běžný dar. Pozoruhodné dílo, které vytvořil český umělec Jiří David a které je sestavené z tisícovek kovových klíčů jakožto symbolů sametové revoluce, věnoval podnikatel Olomoučanům jako připomínku historického okamžiku. Sochu v hodnotě zhruba pěti milionů korun Statutární město Olomouc postaví do přednádražního prostoru.

Když Robert Runták před lety vstoupil do politiky, se svým hnutím SpOLečně hned napoprvé uspěl v komunálních volbách. Čtvrtým rokem je tak se svými lidmi součástí koalice právě na olomoucké radnici. Takže když se to vezme s nadsázkou, koupil a pak daroval umělecké dílo vlastně sám sobě.

Proč jste městu sochu daroval a nenechal si ji ve své sbírce, nevystavil ji v galerii nebo na zahradě u vašeho domu?

Těch důvodů je více. Předně si myslím, že v případě sochy Revoluce jde o natolik zásadní dílo, že by zkrátka mělo stát trvale někde na veřejném místě, aby se z něj mohli lidé těšit. Pak mě také mrzí, že právě město Olomouc sochy a umění obecně do veřejného prostoru moc neumisťuje. A pokud ano, tak jde o krátkodobá umístění, jak známe například z festivalu Sculpture Line. Proto jsem chtěl, aby můj krok působil také trochu jako impuls a povzbuzení do budoucna, aby takových objektů v Olomouci přibývalo.

Vašich aktivit je ale mnohem více. Podnikáte, působíte v kultuře, v místní politice, provozujete galerii Telegraph, jste nezvykle aktivní na sociálních sítích. Nechybí vám čas?

No je pravda, že toho moc nenaspím. Ale pokud se nepletu, je tu už jeden pán, co téměř nespí. A když náhodou spí, tak sní o některých věcech. Mně se sny moc nezdají. A když už ano, tak jsem si jistý tím, že moje sny budou hodně jiné než sny našeho pana expremiéra.

O čem tedy sníte?

Kromě svých osobních přání, které si nechám s dovolením pro sebe, bych si hlavně přál, aby lidé na světě dokázali žít v klidu a míru, bez válek, ve vzájemném respektu. A v Česku bych ocenil, kdyby trochu více platilo, že lidé šikovní, pracovití a poctiví se budou mít lépe než ti líní a nepoctiví.

Myslíte si, že to neplatí?

Nejsem příznivcem přehnaně sociálního státu, který z občanů dělá ovce, aby se pak o ně pořád staral a zachraňoval je. Samozřejmě že jsem v souladu s evropskou tradicí zastáncem společenské solidarity, ale míra rovnostářství v Česku je na můj vkus vysoká. Systém lidi moc nemotivuje. A taky jsem opakovaně kritizoval skutečnost, že výdělky ve veřejném sektoru jsou vyšší než v soukromém, což je anomálie, a je to mimo jiné jeden z důvodů abnormálně vysoké inflace, kterou u nás dnes máme. Důvodů inflace je samozřejmě více, z větší části jsou dovezené.

Proč vám vadí, že si zaměstnanci ve veřejné sféře vydělají více peněz? Nepřejete jim to?

Proboha, já jim přeji, ať si vydělají klidně milion měsíčně, když budou efektivní, produktivní a stát, kraj nebo město na to budou mít. Ale ono to tak bohužel většinou není. Produktivita ve veřejném sektoru bývá zpravidla nižší. A to neplatí jen o státních orgánech, ale i o příspěvkových organizacích anebo třeba akciových společnostech, kde je stoprocentním vlastníkem město. Působím v dozorčí radě Technických služeb města Olomouce, tak vím, o čem mluvím.

Pokud tomu dobře rozumím, tak tvrdíte, že Technické služby nejsou efektivní. To je však v prvé řadě špatná vizitka pro ty, co sedí v dozorčí radě, tedy i pro vás.

Technické služby stejně jako další městské společnosti typu Dopravní podnik, Flora a podobně mají velmi specifické postavení. Už jen to, že 80 % služeb dodávají městu, tedy svému stoprocentnímu vlastníkovi, je oproti klasické společnosti, která je vystavena konkurenci, nenormální. A ať se nám to líbí nebo ne, konkurence je prospěšná vždy. Nutí vás inovovat, zlepšovat se, pracovat na sobě, být produktivnější.

Znovu se tedy ptám: Olomoucké Technické služby jsou neproduktivní?

Nepochybuji o tom, že klasická soukromá společnost by byla produktivnější. I proto se nám v techničkách, bohužel, často vyplatí si na nějaké činnosti zajistit outsorcing, protože zkrátka soukromník to udělá levněji než naši zaměstnanci. Ale i v Technických službách se udělal v posledních letech velký kus práce. Tím, že v jejich čele stál po dlouhá léta až do roku 2018 politicky exponovaný Miroslav Petřík, přebrali jsme je v dosti šíleném stavu. Pokud v nějaké městské společnosti bujel klientelismus nejvíc, byly to právě Technické služby. Řekl bych, že dnes je to z velké části narovnáno, zakázky se vypisují transparentně, velká část problematických lidí odešla buď sama anebo odejít zkrátka museli.

Když už hovoříme o Technických službách, v minulém roce si lidé v Olomouci hodně stěžovali na neposečené trávníky. Co se stalo, kde byl problém?

Sečení trávy je jedna z činností Technických služeb která je hodně vidět. Část městských ploch sečeme našimi zaměstnanci a zhruba polovinu pak zajišťují externí firmy. Jak už jsem zmínil, snažíme se všechny zakázky přesoutěžovat, ať zajistíme pro město co nejlepší služby v poměru kvalita/cena. Zde zakázku vyhrála jedna pražská společnost za opravdu výbornou cenu. Bohužel situaci podcenili a nedokázali sekat včas a kvalitně. To mě hodně mrzelo. Letos už je to v pořádku, i když by tedy podle mého názoru trávníkům prospěla jedna seč navíc, ale město šetří i zde. Ovšem sekání trávy bude vždy vzbuzovat emoce. Podle někoho se seká málo, podle jiných zase naopak moc. Nikdy se nezavděčíte všem.

A proč nepomůže se sekáním trávy místo externích společností Flora? Je to další městská společnost a určitě na to má kapacity.

Flora primárně seká svoje plochy, tedy parky. V parcích se stará i o úklid a vysypávání odpadkových košů. Ovšem od roku 2019 ve městě zavádíme tzv. koncernové řízení, v jehož rámci si společnosti vlastněné městem maximálně pomáhají a odebírají služby od sebe navzájem. Proč posílat peníze pryč, když mohou zůstat ve městě, že? Takže Flora čím dál více seká i pro techničky. To je správný trend, pokud se tak děje za odpovídající cenu.

V čele dozorčí rady Flory stojí Stanislav Flek, což je váš kolega ze spOLečně a lídr v posledních volbách. Když do Flory nastupoval, netajil se velkými ambicemi. Domníváte se, že se tyto ambice podařilo naplnit?

Předně je třeba říct, že na Floru ze všech městských firem suverénně nejtvrději dopadl covid. Nekonaly se výstavy, které přinášejí Floře peníze, ze kterých žije celý rok. Naopak všechno to, s čím jsou spojeny výdaje, muselo běžet dál. Opravdu hodně složitá situace, s níž si i s pomocí města podle mě nakonec na Floře poradili se ctí. Jsem přesvědčený, že i stav parků je o dost lepší, než byl před několika lety. Jako Olomoučané to tak nevnímáme, protože změny jsou plynulé, ale kdykoli za mnou přijede někdo po letech na návštěvu, tak je z parků unešený. A to vlastně platí o celém městě. Myslím si, že svoje město dlouhodobě podceňujeme. Je výrazně lepší, než si myslíme.

Neříkejte mi ale, že jste se stavem města spokojený. V minulosti jste opakovaně prohlašoval, že Olomouc stále zůstává do jisté míry provinční, zatímco má potenciál stát se současným moderním evropským městem. Změnil jste v tomto názor?

Názor jsem přirozeně nezměnil. Potenciál Olomouce je skutečně obrovský. Dost cestuji, po Česku i v zahraničí, a když vidím, co kde dokázali vydupat z opravdu průměrných měst, tak bych byl rád, abychom část z toho uměli realizovat i u nás. Už jsem se smířil s tím, že Olomouc je konzervativní a vše tu extrémně dlouho trvá, ale už je opravdu nejvyšší čas. Věřím, že po podzimních komunálních volbách může vzniknout na radnici konstelace, která by mohla město výrazněji posunout dopředu.

Jak si takový posun představujete? Co vám ve městě chybí a kam byl mělo město podle vás směřovat?

Podívejte, já nejsem žádný klima alarmista ani progresivista ani naivní snílek. Z toho mě snad nikdo nemůže obvinit. Přesto vnímám potřebu adekvátně reagovat na probíhající klimatickou změnu. Proto bych chtěl mít z Olomouce mnohem zelenější město s ulicemi plnými stromů a se zelenými střechami. Je to nezbytnost, to musíme pochopit, protože jinak bude ve městě přes léto k nebytí. A také bych chtěl, abychom v takové míře stále nepreferovali individuální automobilovou dopravu na úkor jiných způsobů. Lidem je třeba nabídnout kvalitní alternativy pro dopravu po městě. Zejména MHD, ale i podmínky pro pohyb na kole nebo pěšky se musí zlepšit. Schválně si někdy stoupněte ve tři odpoledne na třídu Kosmonautů a počítejte, v kolika autech v nekonečné koloně sedí jeden člověk. Vyjde vám to tak na 80 %. A to je přece naprosto iracionální bez ohledu na to, které ideologii fandíte nebo nefandíte.

V zastupitelstvu má spOLečně tři zastupitele v radě města pak sedí náměstek Otakar Bačák, kandidát vašeho hnutí na primátora. Proč se jim nepodařilo prosadit něco z toho, o čem mluvíte, už teď?

Ale ono se leccos podařilo. Třeba se vysázelo mnoho nových alejí v ulicích. Nachystalo se několik studií nových parků, které teď budou postupně vznikat. Vzhledem ke složení koalice šlo spíše o změny evoluční než revoluční, ale i to se počítá. Celkově činnost koalice nehodnotím špatně, i když bych si samozřejmě představoval více. V každém případě se opravdu podařilo výrazně omezit klientelismus, který nás ve městě hodně trápil. Nestal se žádný velký průšvih typu Namiro, akvapark a podobně. Odpolitizovalo se vedení městských akciovek, zprůhlednila se grantová řízení, kde už se neposílají peníze politickým kamarádům. Dokončil se most Václava Rendera, brzy se dostaví nová tramvajová trať, vznikne náplavka, která určitě přispěje k lepšímu životu občanů města. Město budeme předávat s menším dluhem, než s jakým jsme ho přebírali. To vše podle mě není na tak složitou dobu úplně špatný výsledek.

Co očekáváte od podzimních komunálních voleb v Olomouci?

Už jsem řekl, že by podle mě mohla vzniknout na radnici politická konstelace, která posune Olomouc výrazněji dopředu. Byl bych moc rád, kdyby v komunálních volbách nerozhodovala celostátní témata, což se bohužel ve větších městech často děje. Tentokrát to bude ještě naléhavější, protože, jak si většina z nás asi uvědomuje, čeká nás skutečně extrémně složitá doba, jakou jsme tu už pár desítek let neměli. A čeká všechny. Občany, firmy, ale i města a obce. Mně se v každém případě moc líbí heslo, kterým se dlouhodobě řídí Otakar Štěpán Bačák, kterého za spOLečně vysíláme do boje o primátorský řetěz. On vždy opakuje a neustále připomíná, že rytmus nahrazuje sílu. A to je velká pravda. Byl bych moc rád, kdyby to podobně vnímali i ostatní olomoučtí politici. Tímto přístupem člověk dosáhne až zázračných výsledků.

SpOLečně je výhradně olomouckým politickým hnutím. Navíc jste se rozhodli nejít do koalice a kandidovat jen sami za sebe. Nepociťujete to jako nevýhodu?

Naopak. Je to obrovská výhoda. Nám jde totiž skutečně jen o Olomouc. Nemusíme poslouchat nikoho z Prahy a ani se mu nemusíme zpovídat. Jsme realisté, hodně jsme se od roku 2018 naučili. Nechceme a nebudeme slibovat žádná megalomanská řešení, na která stejně nemáme peníze. Hodně se bavíme s lidmi a nasloucháme jim. A lidé zase nechtějí tak moc. Chtějí čisté a bezpečné město, ve kterém se bude dobře žít. Chtějí město, kde politici nekradou, kde nejsou arogantní a nad normálního člověka povýšení úředníci. Chtějí město, na které mohou být hrdí. A my ve spOLečně chceme vlastně to úplně stejné. Aby také ne, když sami sebe pořád považujeme víc než za politiky za skupinu obyčejných lidí, co se dali dohromady, aby dělali něco prospěšného pro Olomouc.

zadavatel a zpracovatel: Hnutí spOLečně