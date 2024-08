Naši klienti mají možnost uskutečnit oslavu svých narozenin a významných jubileí v prostorách našeho Domova ve spolupráci s personálem.

Foto: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

Mohou si užít svůj narozeninový den jako společenskou událost v rodinném kruhu, nebo s přáteli z řad klientů našeho Domova. Tato možnost je využívána a naše jídelny či společenské místnosti jsou na narozeninovou oslavu vyzdobeny balónky, květinami a na stolech je připraven přípitek s pohoštěním pro gratulanty dle přání oslavence. Samozřejmě nechybí ani hudba a společný zpěv a někdy dojde i na tanec, pokud to zdravotní stav umožnuje. Všichni zaměstnanci DZR Petrklíče přejí našim oslavencům, paní Anně, paní Jaroslavě a panu Zbyňkovi hodně zdraví, štěstí a vše nejlepší do dalších dní.

Prázdninové výletování pokračuje

Začátkem prázdnin jsme navštívili interaktivní výstavu v DEPO 2015. Společně s Willym Fogem jsme procestovali celý svět a na konci dobrodružství jsme získali zlatý poklad. Na rozdíl od knižního hrdiny nám cesta netrvala 80 dní, ale jen 60 minut.

Zdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

V polovině července jsme s klienty vyrazili autobusem z hlavního nádraží do Spáleného Poříčí, kam jsme dorazili v době oběda. Naším prvním cílem byla rozhledna Šťastná věž, na jejímž úpatí jsme si dali oběd a vychlazenou limonádu. Téměř všichni statečně vystoupali až na vrchol. Další zastávkou byl rybník Hvížďalka a přilehlý vodopád, který byl i přes nízký průtok vody působivý. Následně jsme se vrátili lesní pěšinou k zastávce, a protože nám zbyl před příjezdem autobusu čas, zkrátili jsme si čekání procházkou v zámeckém parku. Domů jsme dorazili unavení, ale spokojení.

Mezi oblíbené výlety patří určitě návštěva ZOO. Naše prohlídka započala u výběhu lvů, kde se nám předvedla loňská lvíčata. Dále jsme pokračovali k výběhům Afrických savců, kde si naši klienti vyzkoušeli ručkovat jako giboni. Při snídani jsme vyrušili žirafy, hrošíky i sněžného leoparda. Podařilo se nám ve výběhu najít obě pandy červené. Výlet jsme zakončili ukázkou dravých ptáků, do které jsme se mohli zapojit.

Zdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

O prázdninách jsme během slunečných dní uskutečnili i malé výlety do blízkého okolí našeho Domova DZR „Petrklíč“. Navštívili jsme oblíbenou Boleveckou pizzerii, kde jsme poseděli u kafíčka v příjemném prostředí venkovní zahrádky a čas strávený v restauraci jsme si společně užili.

Vydali jsme se také společně na vycházku do Boleveckého lesa, kde jsme ve stínu borovic odpočívali na lavičce a pro dobrou náladu jsme si zazpívali několik písniček, hlavně takové, ve kterých se zpívá o lese. Cestou jsme potkávali maminky s kočárky a několik páníčků se svými psími mazlíčky. S jedním pejskem jsme se seznámili, byla to fenka Lejdinka, která byla opravdu ráda, že ji naši klienti hladili a věnovali pozornost. Pěkné počasí bude jistě ještě nějakou dobu trvat a my se budeme těšit na další společné vycházky.

Zdroj: Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace

V případě zájmu o práci v sociálních službách se nám ozvěte, sjednáme si s Vámi schůzku.

Personální oddělení MÚSS Plzeň

Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Mgr. Šeflerová Jaroslava

Tel.: + 420 378 037 606; +420 724 148 997

e-mail: seflerova@plzen.eu

MÚSS Plzeň – volná pracovní místa