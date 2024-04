Dle analýzy Climate Change Service bylo loňské léto celosvětově nejteplejší v historii měření. Průměrná evropská teplota byla o 0,83 °C nad průměrem a jde o páté nejteplejší teploty v letním období. Tyto horké dny dávají mnohým lidem zabrat. Problémem bývá špatný spánek, jehož výsledkem je únava a vyčerpání. Rizikovým skupinám, jako jsou senioři, nemocní lidé, děti či těhotné ženy, pak horka mohou způsobit závažnější zdravotní problémy. Obzvláště tyto skupiny by měly zvážit nákup klimatizace. Její koupi by však neměli zbytečně oddalovat.

Foto: 81 klima

Klimatizace už dávno překonaly svůj zajetý stereotyp o luxusním zboží, které jsou doménou kancelářských budov či obchodních center. Lidé si je již běžně instalují do svých domácností, a to i do paneláků či bytových domů. „Na začátku června pozorujeme výrazný nárůst zájmu zákazníků o klimatizace. Zároveň se však stává, že v červenci, v době největších veder, nám volají zoufalí lidé a chtějí montáž klimatizace domácnosti ideálně do druhého dne. To však není v našich silách. Naše týmy mají v tomto období obvykle plné termíny na cca měsíc dopředu, proto doporučujeme řešit montáž s předstihem, ideálně v březnu či dubnu, kdy můžeme zaručit rychlé dodání a často i lepší pořizovací cenu,“ řekl Martin Mrajca, obchodní ředitel společnosti 81 klima.

Koupit můžeme mobilní klimatizaci, která je zpravidla nejjednodušším a velmi úsporným řešením. Jak už název napovídá, její výhodou je možnost přemístit ji tam, kde je aktuálně nejvíce zapotřebí. Často se pořizuje například do bytů či prostorů, kde nelze zasahovat do stěn nebo do venkovních prostor těchto objektů není možné umístit venkovní jednotku klimatizace, což je potřeba u stacionární klimatizace. Ta je na druhou stranu jednoznačně nejvýkonnější, její nevýhodou je však vysoká cena a nutnost provedení stavebního zásahu, jelikož se skládá z venkovní a vnitřní jednotky, které jsou propojeny chladírenským potrubím. „Instalace klimatizační jednotky je velmi jednoduchá a zkušený tým profesionálů odchází od klienta včetně úklidu standardně do několika hodin. Důležité je zdůraznit, že pro instalaci klimatizace není potřeba stavební povolení, jak si spousta lidí stále mylně myslí,“ dodává Martin Mrajca.

K výběru klimatizace je dobré zohlednit polohu místnosti s ohledem na světovou stranu, roli může hrát i umístění místnosti v domě a její využití. V kuchyni, kde se často vaří či peče, je často potřeba výkonnější klimatizace než například v ložnici. Často se proto vyplatí pozvat si odbornou firmu, která s výběrem poradí.

Klimatizace navíc v dnešní době není jen o ochlazení, tepelný komfort totiž nabízí celoročně. V podstatě se jedná o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch, což znamená, že nejen ochladí, ale zároveň ji můžeme použít i na topení. Moderní přístroje navíc umí odstranit pyly, prach, smog či nepříjemné pachy, fungují tedy i jako čističky vzduchu.

Klimatizace (ne)ničí zdraví

Abychom zabránili nachlazení či jiným zdravotním problémům, je hlavním pravidlem při nastavení klimatizace správně nastavená teplota v bytě. Teplotní rozdíl uvnitř místnosti by měl dosahovat 5 až 7 stupňů Celsia oproti teplotě venkovního prostředí. Pokud je tedy venkovní teplota 35 stupňů Celsia, měla by mít klimatizace nastaveno minimálně 28 až 30 stupňů Celsia. Ve skutečnosti by měla být teplota dokonce o dva až tři stupně Celsia vyšší. Je tomu proto, aby organismus neutrpěl šok v důsledku příliš vysokých teplotních rozdílů. V tomto ohledu jsou nejcitlivější děti a starší lidé, přesto byste neměli tuto skutečnost podceňovat ani u ostatních věkových kategorií.

Klimatizační jednotka má navíc tendenci vzduch mírně vysušovat. „V klimatizovaných místnostech nemá člověk žízeň tak často, jako při pobytu na slunci. Proto je třeba pamatovat na dostatečný pitný režim, případně zajistit jiný způsob zvlhčování místnosti. K tomu jsou ideální dobře zalité květiny nebo třeba menší fontánka. Ideální vlhkost vzduchu by se měla pohybovat mezi 40 a 50 procenty. Vyšší či nižší hodnoty jsou považovány za rizikové,“ dodává Martin Mrajca.