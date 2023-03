Klinické centrum ISCARE rozšiřuje portfolio služeb a v rámci jednodenní chirurgie otevírá nové kýlní centrum.

Foto: ISCARE

V moderně vybaveném zázemí se budou léčit všechny typy kýl. Použití nejmodernějších lékařských postupů laparoskopických chirurgických metod zajistí rychlou rekonvalescenci a návrat do normálního života. Kýlní centrum pomůže cca 300 pacientům s kýlou ročně. V Centru jednodenní chirurgie pak mohou pacienti řešit například problémy se žlučníkem, slepým střevem nebo hemoroidy.

„Smyslem centra je poskytnout komplexní péči pacientům se všemi druhy kýl břišní stěny. Pacienti se u nás dostanou do péče zkušených odborníků s mnohaletou praxí, na klinice také disponujeme tím nejmodernějším vybavením a jsme také schopni zajistit včasný termín operací. U kýl jsme dnes schopni také většinou zajistit krátkou rekonvalescenci s rychlým návratem do pracovního a sportovního života. Například po laparoskopické operaci tříselné kýly, u které se využije speciální samofixační síťka, je možná běžná aktivita již od druhého dne a plné sportovní zatížení dokonce už po 14 dnech po operaci,“ vysvětluje As. MUDr. Jan Bafrnec, lékař Centra jednodenní chirurgie ISCARE.

Operační sálZdroj: ISCARE

Kýlní centrum se specializuje na diagnostiku a operační léčbu všech typů kýl – tříselnou, sportovní, pupeční. V centru je vše řešeno individuálně v souladu s aktuálním zdravotním stavem pacienta. Operace kýly jsou prováděny v režimu jednodenní chirurgie, ve 2/3 případů se jedná o laparoskopický zákrok bez nutnosti následné dlouhodobé hospitalizace. Při operacích kýl jsou využívány nejmodernější samofixační, částečně vstřebatelné síťky, které zaručují dobré hojení a rychlou rekonvalescenci. Pacienti jsou pak dále sledováni, aby se zabránilo případnému návratu obtíží, zajištěna jim je kompletní péče.

Centrum jednodenní chirurgie ISCARE (CJCH) využívá nejmodernější lékařské metody a vybavení na špičkové úrovni. Chirurgické zákroky se operují převážně laparoskopicky, v režimu jednodenní chirurgie, což nevyžaduje následnou dlouhodobou hospitalizaci pacienta. Zdravotní problém se indikuje v ambulanci, následně se naplánuje zákrok, pacient v CJCH absolvuje předoperační vyšetření a poté zákrok s následnou jednodenní hospitalizací na lůžkovém oddělení. „Centrum jednodenní chirurgie ISCARE je prvním pracovištěm propojujícím výhody univerzitního a privátního chirurgického oddělení. Proto nabízí vysokou odbornost ošetřujícího personálu a současně vlídné, přátelské a moderní prostředí pro poskytování individuální chirurgické péče o každého pacienta,“ říká jeho vedoucí lékař MUDr. Richard Hovadík. Více informací najdete na https://www.iscare.cz/chirurgie.