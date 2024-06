Před osmnácti roky a několika dny vyjela z vytvrzovací pece v závodu Knauf v Krupce na Teplicku první izolace. Vybudování nejmodernějšího závodu na výrobu minerální skelné vlny v Evropě a instalace nových špičkových technologií si vyžádala investici 2,5 miliardy korun.

Foto: Deník/Zdeněk Traxler

„Příběh naší společnosti je velmi úspěšný a nemám tím na mysli jen schopnost party zhruba 140 lidí vydělávat pro majitele a pro sebe balík peněz, být 18 let „ve vatě“. Ze skelného odpadu vytváříme výrobek, který lidem přináší tepelný a akustický komfort. Jeho uživatelům výrazně šetří náklady za energie. A nespotřebovaná energie navíc nezatěžuje životní prostředí a závod také pomáhá podporovat recyklační proces,“ říká ředitel závodu Jan Brázda.

Firma své výrobky, kdy z odpadního materiálu vytváří izolační materiál, vyváží do 23 zemí. Závod se intenzivně věnuje také principům udržitelné výroby. Hlavním vstupem do procesu výroby minerální izolace tvoří odpadní skleněné střepy a recyklovaný procesní odpad z vlastního výrobního procesu. Nulové odpady na skládku, bezodpadová výrobní technologie- to vše jsou cíle, které se stávají realitou prostředí v Knauf Insulation Krupka.

Každý rok existence závodu znamenal podle slov Jana Brázdy změny v procesech a technologiích, v produktech a servisu, změny v systémech řízení a IT stejně jako v kultuře práce, v organizaci a ve firemním prostředí. „Ti, co za změnami stáli, mají cosi společného – energii a vůli měnit věci k lepšímu, hledání limitů a objevování, že žádné vlastně nejsou. Umění se nebát a jít do rizika, zkoušet i dělat chyby. Učit se z nich. Růst. Mít vášeň pro práci. To jsme my,“ shrnuje ředitel závodu. (tp)

Zdroj: Deník/Zdeněk Traxler