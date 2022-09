Energetická soběstačnost je v dnešní době velkého zdražování energií tématem číslo jedna. A právě na ní už od roku 2006 pracují ve středočeských Kněžicích. Funguje zde totiž bioplynová stanice i centrální zásobování teplem na dřevní štěpku a slámu. Stejným způsobem nyní obec řeší také vytápění ve své nově vznikající části čítající 12 rodinných domů.

Foto: E.ON Energy Globe

Více než 16 let v Kněžicích neustále rozšiřují a vylepšují svou energetickou infrastrukturu. V obci už úspěšně funguje odpadářská bioplynová stanice, která slouží coby čistička odpadních vod, a zároveň v ní dochází ke zpracování téměř veškerého organického odpadu. Elektřinu ze své bioplynové stanice obec dodává do distribuční sítě, teplo pak využijí její obyvatelé.

„Když jsme před jednadvaceti lety dávali dohromady územní plán, položili jsme si otázku, co udělat pro naše obyvatele, pro obec a pro to, abychom co nejvíc problémů vyřešili najednou. V tu chvíli bylo jasné, že největší smysl dávají energie, protože ty už nikdy levnější nebudou. A teď se to ukázalo jako velká pravda a prozíravost. To jsme ani netušili, že někdy dojde k takhle razantnímu zdražení tepla a elektřiny,“ říká starosta Kněžic Milan Kazda.

Bioplynovou stanici doplňuje obecní výtopna na odpadní dřevní štěpku a systém centrálního zásobování teplem. Tím pádem se obyvatel Kněžic zvyšování cen tolik nedotýká. Stávající tepelnou soustavu obec nedávno doplnila o posilovací kotelnu s kotlem na dřevní štěpku s výkonem 120 kW. Právě ta poskytne teplo 12 novým rodinným domům, které se nacházejí v odlehlejší lokalitě obce, kam stávající teplovod už nedosáhl. Ani v nich nebudou muset řešit topení dřevem, uhlím nebo elektřinou či plynem.

Zdroj: E.ON Energy Globe

Obec Kněžice je tedy krásným vzorem pro další malé obce, které chtějí zvýšit svou energetickou nezávislost využitím ekologického a klimaticky neutrálního zdroje tepla.

„Myslím si, že jde o projekt aplikovatelný i v jiných obcích, které buď vlastní teplovody už mají, nebo mají možnost je vybudovat. Takováto kotelna se dá využít na vytápění několika rodinných domů, bytového domu, školy, školky, obecního úřadu nebo nějaké větší budovy,“ doplňuje Milan Kazda.

Hezkým bonusem je navíc to, že kněžické energetické projekty poskytují místním obyvatelům nejen levné teplo, ale i několik pracovních míst. Využívání obnovitelných zdrojů energie má zase pozitivní vliv na místní ovzduší – ročně se zde ušetří přibližně 1 300 tun emisí CO2.

