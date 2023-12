Na pevných kostech, na krásných vlasech a nehtech i na pružné pleti má zásluhu jedna důležitá látka – kolagen. Proč ji potřebujeme doplňovat, a kde získat kvalitní zdroj? S tímto článkem budete o kolagenu nyní vědět úplně všechno.

KMON balíček prémiového kolagenu | Foto: KMON Labs s.r.o.

Co je to kolagen?

Kolagen je bílkovina, která tvoří přibližně 30 % obsahu všech bílkovin v našem těle. Je také bezpečnou látkou, protože má velmi slabou schopnost vyvolat imunologické reakce organismu. Rozkládá se na peptidy a aminokyseliny, a najdete ji třeba v hovězím mase, vepřové kůži nebo rybách.

Proč kolagen potřebujeme?

Kolagen je zodpovědný za pružnost a pevnost tkání (chrupavky, kůže). V našem těle je součástí kostí, chrupavek, šlach, vaziv, kůže, rohovky aj.

Známe celkem 28 typů kolagenu, z toho 11 typů najdeme v lidských tkáních, nicméně výzkumy i nadále pokračují. Nejvíce zastoupené jsou kolageny I-V typu.

Kde najít kvalitní zdroj kolagenu?

Produkt LIFE ELIXIR od KMON obsahuje 5 g vysoce kvalitních kolagenních peptidů pocházejících z Francie a splňujících nejnáročnější kritéria. Kromě kolagenních peptanů obsahuje i celou řadu podpůrných látek pro kvalitu, sjednocení a hydrataci pokožky včetně kyseliny hyaluronové. Vzhledem k tomu, že se kolagenní peptany standardně v přírodě nenacházejí (maximálně ve vývaru, kdy je ale délka jednotlivých molekul nahodilá oproti hlídané enzymatické hydrolýze), nemůžeme produkt porovnávat s nativní formou kolagenu, která zmiňované vlastnosti nemá.



Tento prémiový kolagen od KMON obsahuje také vitamin A, niacin (B3) a riboflavin (B2), které přispívají k udržení normálního stavu pokožky. Dále vitamin C, který podporuje tvorbu kolagenu. Biotin (B7) pomáhá udržovat pevnou pokožku a kvalitu vlasů a měď přispívá k normální pigmentaci pokožky a vlasů.

Studie

Vědecké studie nám potvrzují, že kolagen je skvělý pro redukci vrásek i zlepšení kvality vlasů! Podle nedávné klinické studie, která byla randomizovaná, placebem kontrolovaná a dvojitě zaslepená se ukázalo, že suplementace 5 g denně kolagenními peptany po dobu 90 dnů přináší úžasné výsledky. Jaké?

Redukce vrásek

13 % redukce kolem očí*

10 % redukce kolem úst*

Zlepšení kvality vlasů

13 % zvýšení síly nutné ke zlomení vlasu*

*Slowing down the clock with collagen peptides. Cosmetics Business, white paper, 2021

KMON Life Elixir kolagen se díky skvělé rozpustnosti a vynikající chuti stane součástí vašeho denního rituálu.

KMON Life Elixír kolagen s příchutí malina a třešeňZdroj: KMON Labs s.r.o.