Teprve druhý ročník největší akce v oblasti cestovního ruchu v kraji se tentokrát konal v areálu broumovského kláštera na druhé narozeniny krajské centrály cestovního ruchu, tedy v pátek 1. prosince 2023. I přes všudypřítomný sníh se do Broumova sjelo na sto aktérů cestovního ruchu z více než šedesátky organizací.

Kolegium cestovního ruchu KHK 2023 | Foto: Michal Dědič

„Jestli rozvoj cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji potřebuje nějakou dobře fungující denní rutinu, je to především pravidelný dialog mezi jeho aktéry v oblasti destinačního managementu. Náš region patří k nejnavštěvovanějším regionům v zemi. Můžeme to ale vnímat spíše jako dar z nebes, protože turismus v našem kraji má velice nevyrovnaný výkon a velký prostor pro zdokonalování. Některé oblasti trpí overtourismem, některé zase turisté nenavštěvují tak často, jak by si jejich atraktivita zasloužila. I proto je právě propojování zkušeností aktérů v oblasti cestovního ruchu v našem kraji tolik potřebné," uvedla Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje odpovědná za oblast cestovního ruchu, památkové péče, kultury a sociálních věcí.

Martina Berdychová Kolegium cestovního ruchu KHK 2023Zdroj: Michal Dědič

„Kromě tvorby platformy pro výměnu a předání zkušeností mezi aktéry cestovního ruchu jsme si jako sekundární cíl zvolili každý rok Kolegium uspořádat v jiné z našich sedmi destinací a tím ukázat, že každá z nich nabízí v rámci kongresové turistiky kvalitní prostor a služby pro akci tohoto rozsahu. A já jsem moc rád, že si hned první ročník mimo Hradec Králové našlo do zasněženého Broumova cestu tolik našich kolegů,“ řekl Martin Soukup, ředitel krajské centrály cestovního ruchu, která akci organizuje.

Sám Soukup se i letos zařadil mezi řečníky, a to hned ve dvou přednáškách. V první z nich zhodnotil rok 2023 z pohledu krajské centrály, ve druhé odhalil plány centrály cestovního ruchu pro rok 2024. Doslova celosvětový přesah měla prezentace Veroniky Janečkové, ředitelky odboru produkt managementu, výzkumu a B2B spolupráce z agentura CzechTourism, která představila akci Czechia Travel Trade Day. Tento největší B2B event, který se může v České republice v oblasti cestovního ruchu konat se totiž pro rok 2024 podařilo právě Královéhradecké krajské centrále přitáhnout do svého území.

Martin Soukup Kolegium cestovního ruchu KHK 2023Zdroj: Michal Dědič

Velikou pozornost publika si získaly přednášky Kateřiny Menšíkové, koordinátorky cestovního ruchu Adršpašských skal, a Davida Dudy, ředitele Společnosti pro destinační management Broumovska. V obou případech se totiž jednalo o prezentace příkladů dobré praxe. Menšíková prezentovala úspěch v podobě rezervačního systému na vstup a parkování do Adršpašských skal, který funguje od roku 2020. Duda představil tzv. Kartu hosta Broumovsko, jejímž cílem je kromě sběru dat také prodloužení pobytu návštěvníků v regionu.

V posledním prezentačním bloku se pak představil Martin Karas z Královéhradeckého kraje s podporou cestovního ruchu Královéhradeckým krajem, Kristýna Jagošová s prezentací na téma MAS a možnost spolupráce s nimi a Lukáš Zemánek z Centra investic, rozvoje a inovací, který představil pilotní projekt Pasportizace potenciálu cestovního ruchu pro SO ORP Broumov.

Odpolední program přinesl další možnost společných diskuzí, které mohly být hlubší a detailnější než během dopoledne. Zajistily to tři workshopové místnosti, do kterých se hosté registrovali předem. Témata workshopů se shodovala s tématy posledního bloku prezentací. Diskuze tedy probíhaly na téma Královéhradecký kraj a podpora cestovního ruchu, MAS a možnost spolupráce s nimi a Pasportizace potenciálu cestovního ruchu pro SO ORP Broumov.

Workshop Kolegium cestovního ruchu KHK 2023Zdroj: Michal Dědič

„Byla to skvělá příležitost otevřeně se pobavit s aktéry v oblasti cestovního ruchu o tom, co může kraj v podpoře cestovního ruchu zlepšit. Probrali jsme i oblasti dopravy nebo vzdělávání v profesích potřebných pro rozvoj tohoto odvětví. Určitě se budeme snažit ta témata reflektovat,“ shrnul Martin Karas, vedoucí oddělení kulturních a kreativních odvětví a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, který vedl jeden ze zmíněných workshopů.

Elektronická registrace Kolegium cestovního ruchu KHK 2023Zdroj: Michal Dědič

Kromě odpoledního workshopového programu bylo pro hosty připraveno několik dalších novinek. Mezi ty nejviditelnější patřila elektronická registrace a úplné opuštění od papírových jmenovek. „V zahraničí se tato forma stává běžnou pro velké i menší akce, u nás je to stále spíše výjimka. Papírové jmenovky vytváří zbytečný odpad, navíc informace na nich jsou mnohdy tak špatně čitelné, že lidé se stejně raději představí, než aby se navzájem okukovali a doufali, že se jim podaří jméno kolegy přečíst,“ zdůvodnila elektronickou variantu check-inu Anna Nováková, organizátorka Kolegia cestovního ruchu. Nováková zároveň dodává, že snížení jakéhokoliv množství odpadu, a důraz na společenskou odpovědnost letos provázely celou akcí. Catering byl například založen na surovinách od místních dodavatelů a byl objednán v takovém množství, aby se předešlo zbytečnému plýtvání.

Příjemným zakončením druhého ročníku Kolegia cestovního ruchu byla společná prohlídka broumovského kláštera, národní kulturní památky České republiky.

Prohlídka broumovského kláštera Kolegium cestovního ruchuZdroj: Michal Dědič