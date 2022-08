Od 4. do 11. srpna přijďte na brněnskou Kraví horu na výstavu obřích modelů těles Sluneční soustavy. Těšit se můžete na Lunalón, Terralónu, Marsmeloun a Heliosféru. Jedinečná přehlídka připravená Hvězdárnou a planetáriem Brno se koná pouze jednou ročně!

Kolem brněnské hvězdárny se budou rojit planety! | Foto: Hvězdárna a planetárium Brno

„Každý rok se snažíme obyvatelům Brna, ale také zrovna pobývajícím turistům přinést něco nového,“ komentuje Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a velitel stroje na zázraky. „Tentokrát to bude čtveřice našich desetimetrových modelů těles Sluneční soustavy. Jakkoli to vypadá jednoduše, bude se jednat o jednu z nejsložitějších akcí, do které jsme se pustili. Vždyť se o ně v jeden okamžik bude starat na dvě desítky lidí! Je tudíž nad slunce jasné, že v podobném rozsahu náš rej těles Sluneční soustavy jen tak nezopakujeme. Takže neváhejte a přijďte se na něj podívat. Bude to stát zcela jistě za to.“

Od čtvrtka 4. srpna do čtvrtka 11. srpna Hvězdárna a planetárium Brno vystaví čtyři velké modely: Lunalón, Terralónu, Marsmeloun a Heliosféru. Kromě toho bude přístupná výstava o různých podobách Slunce, nafukovací galerie, řečená nanostruktura, nebo letní kino s vesmírnou duší. Vše zdarma, pouze na představení uvnitř digitária bude třeba vstupenka/letenka, kterou jednoduše získáte na www.hvezdarna.cz/program

Avšak pozor! Instalaci modelů může ohrozit silný nárazový vítr nebo hustý déšť, proto si před cestou na Hvězdárnu a planetárium Brno zkontrolujte aktuální situaci na facebook.hvezdarna.cz nebo www.hvezdarna.cz Na stejných místech najdete i kompletní program celého rojení.

Praktické rady

· Modely jsou vystavovány v parku na Kraví hoře od čtvrtka 4. srpna do čtvrtka 11. srpna 2022 od 14.00 do 23.30.

· Instalaci může ohrozit silný nárazový vítr nebo hustý déšť, proto si před cestou na facebook.hvezdarna.cz nebo www.hvezdarna.cz ověřte aktuální situaci. Někdy je proto nafukujeme dříve, jindy později.

· Každý večer ve 20:00 je v parku u modelů připraveno krátké povídání.

· Každý večer od 21.00 promítá letní kino s vesmírnou duší. Program najdete na facebook.hvezdarna.cz nebo www.hvezdarna.cz

· Každé odpoledne a podvečer nabízí naše digitárium celou řadu pořadů pro malé i velké. Program najdete na www.hvezdarna.cz Ty jediné jsou placené, vše ostatní je zdarma.

· K cestě na Kraví horu použijte především městskou hromadnou dopravu. Je to nejspolehlivější! Pokud přijedete automobilem a budete mít štěstí, můžete se pokusit zaparkovat na odstavné ploše za hřištěm Draken. V okolních ulicích je modrá zóna typu C (od 6 do 17 hodin a o víkendu zdarma).

· Na hvězdárně najdete jak automaty s jednoduchým občerstvením, tak volně přístupné toalety. V okolí je celá řada restaurací: Monte Bú, Hospůdka za homerunem, Rio bar nebo samoobsluha Brněnka.