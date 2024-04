Provoz automobilu v České republice přináší různorodé náklady, které by si měl každý majitel vozidla uvědomit před jeho pořízením i během jeho užívání. Pořizovací cena vozidla se liší v závislosti na typu a značce, přičemž nová auta jsou obvykle dražší, ale je možné najít i cenově dostupná ojetá vozidla.

Foto: FlexiFin s.r.o.

Po zakoupení je třeba auto pojistit, a to minimálně povinným ručením, které je zákonně vyžadováno pro jeho provoz. K tomu přistupují poplatky za evidenční kontrolu a registraci vozidla, což jsou výdaje nutné jen na začátku. Povinné ručení vyjde v průměru mezi 4 a 5 tisíci korunami.

Další náklady zahrnují pravidelnou údržbu a STK, která stojí přibližně tisíc korun a musí se absolvovat každé dva roky, zatímco emise pro zážehové motory vyjdou na 700 korun a pro vznětové na tisíc korun. Co se týče spotřeby paliva, při průměrném nájezdu 1 500 kilometrů měsíčně a spotřebě 6 litrů na 100 km, můžete očekávat měsíční náklady na palivo okolo 3 600 korun. To za celý rok dává částku přesahující 43 tisíc.

Servisní náklady zahrnují pravidelné výměny motorového oleje a filtru, které jsou optimální každých 15 000 kilometrů nebo jednou ročně, přičemž náklady se mohou vyšplhat na 4 000 korun, pokud nejsou prováděny doma. K tomu připočítejte náklady na kapalinu do ostřikovačů a údržbu klimatizace, která se doporučuje jednou za dva roky.

Náklady na pneumatiky a jejich přezutí jsou také důležité, zvláště pokud jezdíte v zimních měsících, přičemž pravidelná výměna plášťů může přijít na deset tisíc korun každé dvě až tři sezóny. Nezapomeňte na dálniční známku, která stojí nově 2 300 korun ročně.

Celkově lze odhadnout, že roční provozní náklady na běžnou ojetinu, jako je Škoda Octavia druhé generace, se mohou pohybovat okolo 60 000 korun, avšak tyto náklady se mohou lišit v závislosti na individuálních preferencích a výběru dílů a servisu. Ty se pohybují v rozumných číslech třeba u zmiňované škodovky, ale v případě prémiovější značky stoupají exponenciálně.

V těchto případech pak přichází v potaz i havarijní pojištění. A to jde často vysoko nad 10 tisíc korun. Výhodou vysoké investice je jistota, že když se něco stane, za co může sám řidič, nebude muset bojovat s vysokými náklady na opravu. Je ale jasné, že u starších automobilů “havarijko“ smysl dávat nebude.

Co ale dělat v případě nehody nebo havárie? Pokud majitel nemá dostatečnou finanční rezervu, nabízí se třeba nebankovní úvěr, který některé společnosti dokáží schválit do 5 minut, a obratem tak lze mít peníze na účtu. To je neocenitelná rychlost třeba v případě, že auto slouží k dopravě do práce anebo přímo jako pracovní vozidlo.

Roman Bulguris

Ředitel společnosti FlexiFin