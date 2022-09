Kolik vody denně spotřebujeme a jak ji efektivně šetřit

Komerční sdělení

Možná vás překvapí, že lidé v Česku denně spotřebují okolo jednoho sta litrů vody na osobu. To je opravdu velké množství a podle odborníků by nám mělo stačit daleko méně. Kolik vody a na co přesně doma spotřebujeme a jak jí šetřit? Podívejte se.

Foto: E.ON