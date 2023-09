Náš dvouměsíčník Komárovák, který vyšel v červnu tohoto roku, byl nabitý úspěchy našich reprezentantů nejen v Čechách, ale i na mezinárodním poli.

Snowflakes (bílé šatičky) a Kouzelné balerínky – komárovské vicemistryně světa. | Foto: Archiv T.J. Sokol Komárov

Komárovští hasiči:

Reprezentační družstvo týmu TFA JSDHO a SDH Komárov

Co je to TFA?

TFA je zkratkou z anglických slov Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu. Na přelomu června a července se reprezentační družstvo týmu TFA JSDHO a SDH Komárov zúčastnilo několika soutěží v disciplínách TFA.

Soutěž/reprezentace: TFA SOŠ a SOU Dubno

Aneta Vajnerová – 2. místo v kategorii ženy SŠ

Marek Kratochvíl – 2. místo v kategorii muži SŠ

Soutěž/reprezentace: Pohár starosty KSH – Žernov + výběh rozhledna

Eliška Stupková – 1. místo v kategorii ženy

Aneta Vajnerová – 2. místo v kategorii ženy

Marek Kratochvíl – 1. místo v kategorii muži do 35 let

Matyáš Wimmer – 2. místo v kategorii muži do 35 let

Jakub Rajman – 3. místo v kategorii muži do 35 let

Soutěž/reprezentace: TFA Chudenice – Plzeňský kraj

Marek Kratochvíl – 2. místo v kategorii muži



Jindřich Pacák, DiS.

zástupce velitele JSDHO Komárov

Soutěž TFA – Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije.Zdroj: Archiv JSDHO Komárov

Soutěž TFA – Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije.Zdroj: Archiv JSDHO Komárov

Komárovští hasiči se svými trofejemi.Zdroj: Archiv JSDHO Komárov

T.J. Sokol Komárov:

Mistrovství světa v Maďarsku 2023

Ve dnech 16. a 17. června jsme se zúčastnily MS, které se konalo v Budapešti. Naše nejmladší tanečnice Snowflakes získaly 2. místo. Dívky s choreografií Kouzelné balerínky také obsadily 2. místo. Duo Julie a Helena Kramárikovy v kategorii juniorů obsadily rovněž 2. místo.

Děkujeme všem, kteří přijeli dívky podpořit.

Děkujeme také sponzorům: Nemocnice Hořovice, Autoplachty Jonák, Smurfit Kappa Česká republika, Autolakovna Gerle, Mc-Bauchemie s.r.o., Městys Komárov, T.J. Sokol Komárov, Práškové lakování Huml, Weber mlýn, Masna Komárov, Truhlářství Pelikán, Office company s.r.o, Michaela Smělá, obec Osek, obec Zaječov, Plošina Chvátal.

Natálie Kramáriková,

T.J. Sokol Komárov

Julie a Helena Kramárikovy na MS v Budapešti.Zdroj: Archiv T.J. Sokol Komárov

Jít za svým cílem

V sobotu 20. května si Honza Šlapák, Vojta Houra a Eda Vedlich splnili svůj sen. Získali putovní zlatou sekeru. Náčelník Sokola Kamenný Újezd (Jiří Ambrož) v komentářích na FB pak napsal: „Po pěti letech jsme se museli se zlatou sekerou rozloučit, ale jsem rád, že putuje zrovna k vám! Gratulujeme, zasloužíte si ji.“

Tomáš Jelen,

T.J. Sokol Komárov

Zlatou sekeru pro Komárov vybojovali Vojta Houra, Eda Vedlich a Jan ŠlapákZdroj: Archiv T.J. Sokol Komárov

FK Komárov – dorost

Dorost FK Komárov v závěru soutěže porazil doma svého konkurenta z Podlesí a udržel první místo MOP Beroun. V nové sezóně bude hrát krajskou soutěž 1. A třídu skupiny A, kde se utká s týmy z okresů Kladno, Rakovník, Praha – východ a Praha – západ.

Karel Jonák

Poslední zápas na domácím hřišti s Tlusticí a předání poháru za vítězství v MOP Beroun 22/23 místopředsedou OFS Beroun Danielem Zítkou.Zdroj: Archiv FK Komárov

Jan Hrách opět Mistrem

I v letošním roce se Jan Hrách z Komárova zúčastnil Mistrovství ČR mládeže v plastikovém modelářství, které probíhalo v Rychvaldě 17. června. Titul Mistra získal hned ve dvou kategoriích. V dalších kategoriích obsadil jednou první místo a třetí místo.

Ve dnech 22. a 23. dubna se Honza zúčastnil Moshon Model Show, která probíhá každým rokem v Maďarsku (jedna z nejprestižnějších akcí roku). Zde získal šest ocenění: dvě první místa, jednou druhé místo a tři ocenění od Polských modelářů.

Markéta Křížová

Jan Hrách už vloni na mistrovství světa Scale ModelWorld 2022 získal zlatou, stříbrnou a bronzovou medajli ve svých kategoriích.Zdroj: Archiv Jana Hrácha

Model Pagani Huyaru, se kterým Jan Hrách získal v r. 2022 první místo na Scale ModelWorld 2022.Zdroj: Archiv Jana Hrácha

Za úspěšnou reprezentaci Komárova jim děkujeme a děkujeme nejen jim, ale také všem, kteří se starají o jejich zázemí a podporu.

Markéta Křížová