Dlouho jsme my i generace našich rodičů usilovali o svobodu. O dobu, kdy budeme moci svobodně podnikat, dle zákonů, bez velkých bratrů. Ta doba přišla v listopadu roku 1989. Od té doby můžeme svobodně podnikat ve všem, co umožňují české zákony. A není to jen prodej dobré zeleniny, slušivých bot, značkových cigaret, prémiového benzínu nebo krásných motorek.

Je to i legální podnikání ve službách, do kterých se řadí kadeřnictví, restaurace, bary, diskotéky, eSportové haly, sázkové kanceláře, trafiky nebo kasina. Všechny tyto subjekty podnikají dle zákona, odvádějí vysoké daně, dávají lidem práci a platí za ně povinné poplatky. Kdokoliv se snaží zamezovat legálnímu podnikání, omezuje svobodu a demokracii v naší zemi. Pokud tak činní navíc prostřednictvím lživých informací, je to lump, který si zaslouží dostat na holou.

S naší svobodou musíme umět pracovat i ve vlastní hlavě – pokud to neumíme, nejsme na demokracii připraveni. Veškerá dostupná data adiktologů ovšem hovoří o tom, že Češi jsou na demokracii připraveni, a to i na Kladně. Celkový podíl hospitalizovaných osob závislých na hazardu je 0,5 %, a to na celém území ČR (zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost). S ohledem na velikost herního trhu cca 600.000 obyvatel (zdroj: Hospodářská komora), a to včetně sportovního sázení, stíracích losů nebo Sportky, se jedná o cca 3.000 osob na celém území České republiky. Skutečně jich je celá třetina na Kladně, jak tvrdí dezinformační web kladnobezhazardu.cz? Není! Tato informace je prokazatelně lživá a cíleně manipulační. Skutečně prostředí kolem kasin na Kladně zvyšuje kriminalitu? Podle dat Police ČR a Městské policie Kladno tomu tak není, i když od týmu paní Gamanové se žlutým tričkem „Kladno bez hazardu“ slýcháme pravý opak – opakovaně překrucuje realitu a data vykládá po svém, jak se jí kde hodí. Pokud uvedeme jeden příklad, místo zvýšené kriminality v jedné z kladenských lokalit není způsobeno kasinem, ale místní diskotékou - 78 % případů opilců z diskotéky, nikde neexistuje spojení kriminality s provozovnou hazardní zábavy (zdroj: Městská policie Kladno). Opět se tedy jedná o lživou informaci zmíněného webu. V blízkosti kasin klesá cena nemovitostí. Opravdu? Žádná oslovená realitní kancelář nenašla jedinou souvislost mezi kasinem a prodejem nemovitostí. O jaká data se tedy web opírá? Proč zde nejsou uvedeny zdroje? Proč si fanatická skupinka s paní Gamanovou v čele něco „vycucá“ z prstu a manipuluje obyvatelstvem Kladna? Lžete, paní Gamanová! Nám, sobě i obyvatelům Kladna. Styďte se!

Ještě před pár lety jsme všichni patřili na východ. Když jste se na západě zeptali na názor na slovo „kasino“, slyšeli jste jen slova „wow, zábava, show…“. Pokud jste se zeptali v bývalém východním bloku, slyšeli jste jen „ježiši, hazard, peníze, dávky v bednách“. Ukázaná platí. Byl se někdo podívat v posledním roce v krásném kasinu? Doba se od devadesátých let výrazně posunula a změnila k lepšímu. Bedny nejsou v každé hospodě a bavit se v kasinu nemůže každý hlupák. Povinná státní regulace posledních let učinila z kasin segment bezpečné dostupné zábavy, kam chodí 95 % lidí v partě, za víkendovou zábavou, na cestě z kina nebo rodinné večeře. Prostě normální zábava západního civilizovaného světa, které obyvatelé Kladna už rozumí, jak dokazuje každoroční vysoká účast charitativního NHL projektu Casino Night s hokejisty i volejbalisty a jejich fanoušky. Je jich většina, díky za to!

Manipulace a honba za snadnými politickými body

Bohužel – město Kladno disponuje i zvláštními exempláři, tzv. totalitními jedinci, kteří zábavě civilizovaného světa nerozumí a nechtějí rozumět. Jediným cílem těchto lidí je nahnat si snadné politické body opřené o odbornou nevědomost obyvatel. Věřím, že obyvatelé Kladna, jsou moudří, nenechají se snadno opít rohlíkem a nesmyslný pakt plný manipulací a dezinformací jménem „Kladno bez hazardu“ budou vesele ignorovat. Jen tak pomůžete bránit svobodné podnikání a demokracii proti týmu lhářů pod vedením paní Gamanové.

Společnost Rebuy Stars je provozovatelem prestižního casina v NC OAZA, stejně tak je dlouholetým výrazným přispívajícím do městského rozpočtu a zásadním sponzorem hokejistů i volejbalistů – a to od A týmu až po ty nejmenší. Pokud zvítězí lež a nenávist, je v ohrožení legendární kladenský sport, kroužky pro naše potomky i oblíbené kulturní akce ve městě. Proč toto nezmíní tým paní Gamanové? Proč někdo řekne A a neumí říct B?

Jako společnost Rebuy Stars jsme si plně vědomi naší společenské zodpovědnosti a děláme maximum pro ochranu našich hostů před spáry závislosti – a to jak povinnou registrací se zákonnými náležitostmi, osobními limity, povinnými pauzami, umělou inteligencí, která generuje rizikové hráče od prvního vstupu do kasina, a velmi pečlivě zaškolenými manažery.

Mgr. Michal Krčmář, MSc., Marketing Director, Rebuy Stars Group

Zákaz jakékoliv vášně nikdy nic dobrého nepřinesl. Uvedu jeden příklad. Město Jihlava v lednu odstartovalo devátý rok nulové tolerance. Zeptejte se tamního primátora, krajského hejtmana nebo adiktologů, o kolik zde klesla kriminalita, závislost na hazardních hrách, kde všude chybí krajské metropoli peníze, jak si stojí sport i kroužky, kolik celní správa odhalí černých heren ročně a jaký podíl na online hraní má Kraj Vysočina? Znáte odpovědi? Řešila jste celou problematiku na odborných místech i v jiných regionech komplexně, paní Gamanová? Když zakážete tabák, lidi si ho budou sami pěstovat a prodávat na černém trhu. Když uděláte prohibici, bude mít každý druhý sklep tajnou palírnu a alkohol se bude prodávat dál, jen na černo. Prohibice ve Švédsku definovala systém obchodů Systembolaget s alkoholem silnějším než 3,5 %, nezakázala alkohol úplně. Chápete proč? Myslím, že to chápe i moje dvouletá dcera lépe než tým paní Gamanové.

Když zakážete kasina, lidi nepřestanou hrát a už vůbec ne ti se sklonem k závislostem. Lidé se chtějí bavit, neberme jim tento benefit svobodného světa. Co se stane, když zmizí z města kasina? Většina lidí se bude tajně scházet u pokeru, domácí rulety a každá druhá večerka bude mít za tajnými dveřmi bedny. Další část se překlopí do online prostředí, a to i těch nelegálních. Bez kamer, bez profesionálního personálu, bez přemýšlení, bez peněz pro obec, stát i sportovce, bez odborné prevence, s vyššími náklady na léčbu. Neznamená, že když „to“ není vidět, tak to neexistuje.

Souhlasím se smyslnou regulací a vymýcením divno-heren. Čistá casino adresa se vzdušným prostorem, pozitivní energií, spoustou přátel, vyškoleným personálem a dodržováním zákonů je naprosto v pořádku a správně! Bojujme dál za demokracii a svobodu podnikání na Kladně… a hlavně přemýšlejme hlavou. Děkuji, Kladno.

Mgr. Michal Krčmář, MSc.

Marketingový ředitel

Rebuy Stars Group

