Zahradní terasa není žádný vrtoch nebo symbol rozmařilosti. Naopak. Pořídit si venkovní terasu jako plnohodnotnou součást domu je to nejlepší rozhodnutí, jaké dnes můžete pro sebe a pro své nejbližší udělat. Pokud vám má terasa dobře a dlouho sloužit, zaměřte se hned od začátku na detailní návrh a na výběr kvalitního materiálu od spolehlivého výrobce. Díky tomu bude vaše stavba dobře ladit s okolím a vy se z ní budete moci v klidu těšit desítky let.

Foto: www.woodplastic.cz

Vhodnou inspirací mohou být dvě nové terasy u rodinného domu nedaleko Brna. Majitelům stavení se podařilo ukázkově sladit výhledy do podmanivého okolí, členitou zahradu i samotný dům za pomoci pečlivě vybraných kompozitních prken od osvědčeného českého výrobce. Hlavními kritérii při výběru materiálu byly především atraktivní a přirozený vzhled, odolnost, dlouhá životnost, ekologická šetrnost a minimální potřeba údržby.

„Při navrhování zahrad přicházejí klienti s požadavkem, který zaznívá častěji než jiné: Chci zahradu a terasu, o kterou se nebudu muset starat,“ komentuje obvyklé preference svých zákazníků Štěpán Slíva, zahradní designer společnosti G-atelier. Z jeho bohatých zkušeností vyplývá, že všechny tyto a další výčty v současnosti splňují terasy z kvalitního kompozitu, které vedle toho, že nabízejí stálý vzhled dřeva, poskytují především skvělé bezpečnostní a technické vlastnosti.

Zdroj: www.woodplastic.cz

Základem úspěchu je kvalitní návrh, materiál a montáž

Investoři z Lelekovic, jejichž pozemek nabízí překrásné výhledy a příjemná zákoutí, si pro své dvě terasy zvolili plnoprofilová prkna Terafest® ze směsi dřevní moučky obohacené o zdravotně nezávadný vysokohustotní polyethylen stejného typu, jaký se používá ve zdravotnictví. Vedle kvality materiálu je přesvědčily i reference na výrobce prken, českou společnost WPC – Woodplastic. Ta své produkty dodává do více než 30 zemí světa, včetně těch s nejnáročnějšími klimatickými podmínkami.

Obě terasy – ta, která bezprostředně navazuje na obytnou část domu, i ta, která lemuje bazén – disponují povrchem Natur Plus s nerovnoměrnou pigmentací, v příjemně světlém odstínu Teak. Jemné žíhání dodává plochám reprezentativní, ale zároveň přirozený vzhled a umožňují je snadno sladit s ostatními prvky exteriéru. Základem úspěchu byly i v tomto případě precizní návrh, špičkový materiál od vstřícného výrobce a dokonale provedená montáž.

Zdroj: www.woodplastic.cz

Při výběru materiálu promyslete každý detail

Jiným takovým příkladem úspěšné realizace může být terasa v Mysločovicích. Každý detail terasy byl předem promyšlený. Její návrh a vybudování šly od začátku ruku v ruce se stavbou celého rodinného domu tak, aby se mohla v podobě dokonalého atria stát jeho nedílnou součástí. Díky tomu má dnes jedna rodina nedaleko východomoravské krajské metropole k dispozici moderní prostor, který esteticky i funkčně propojil obytnou část domu s exteriérem, včetně bazénu.

Zdroj: www.woodplastic.cz

Osvícení investoři vsadili na maximální jednoduchost, čisté linie a decentní odstíny. O tom kde, proč a jak by měla terasa stát, měli okamžitě jasno. Náročnější to bylo s jejím výběrem. Materiál měl dobře vypadat, měl ladit s domem, měl vydržet velkou zátěž po desítky let a bez potíží obstát před výkyvy počasí i před vlivem bazénové chemie. To vše jen s minimem údržby. Zajímavé na tom je, že klíčovou roli ve vytvoření supermoderního prostředí hraje v tomto případě materiál na bázi dřeva.

Zdroj: Youtube

Terasa z kvalitního kompozitu představuje ideální řešení

„Přirozené stárnutí dřeva máme rádi. Ale ne každý ocení, že proces probíhá nerovnoměrně a s nejasným výsledkem,“ upozorňuje Dan Merta, hlavní architekt Studia Modest Artificials zaměřující se na moderní design, a dodává konkrétní poznatek z praxe: „Pro klienty, kteří hledají estetické a materiálové kvality dřeva, a navíc požadují barevnou stálost, předvídatelnost a minimální údržbu, nabízí ideální řešení výrobky z kvalitního kompozitního dřeva“.

Také v případě nové terasy v Mysločovicích padla volba na odolná prkna Terafest® od společnosti WPC – Woodplastic. Konkrétně se jedná o výrobek řady Forest Plus s nepravidelným žíháním, v šedém odstínu Inox, který skvěle ladí s decentní fasádou stavení. Stejná prkna byla použita i na unikátní zasouvací kryt bazénu, a možná i díky tomu působí výsledek jednotně, naprosto přirozeně a přispívá k příjemnému pocitu z celého prostoru. www.woodplastic.cz