Prkna z kompozitního dřeva jsou atraktivní, odolná, nepodléhají hnilobě, vyžadují jen minimální péči, a přitom vykazují velmi dlouhou životnost. Díky tomu patří k oblíbeným materiálům pro stavbu teras, plotů nebo jsou využívána jako dekorativní prvek na budovách. Jak je to však s jejich ohleduplností k životnímu prostředí? A je terasa z kompozitu opravdu dražší než ta dřevěná?

Česká společnost WPC – Woodplastic patří mezi přední evropské výrobce prken z kompozitu dřeva a polymeru. Její produkty si oblíbilo více než 10 000 zákazníků z více než 30 zemí celého světa. Každý den opustí výrobní linky závodu na šest kilometrů prken různých profilů, povrchů a barevných odstínů. Hlavním předpokladem pro jejich atraktivní design a maximální užitné vlastnosti je vedle technologie výroby především patentované složení kompozitní směsi.

V případě materiálu používaného k výrobě terasových prken Woodplastic® jde nejčastěji o zbytky měkkého dřeva z udržitelně pěstovaných německých lesů, o odřezky, které by jinak skončily jako odpadové řezivo určené k vytápění. Čistá dřevní moučka se míchá v poměru 60:40 s granulemi vysokohustotního polyethylenu tuzemské výroby. Do výroby nevstupuje nic, co by mohlo představovat riziko pro lidské zdraví či životní prostředí. I díky tomu mají tyto produkty stejnou certifikaci jako například dětské hračky.

Kvalitní kompozit vydrží desítky let stále stejně funkční a atraktivní

Velkou výhodou výrobků z dřevěného kompozitu je jejich odolnost a dlouhá životnost. Terasa z kvalitního kompozitu vám vydrží desetiletí. Díky kompozitu jsou prkna mnohem odolnější než čistě dřevěná, a přitom péče o ně je velmi jednoduchá a časově nenáročná. I z toho důvodu řada lidí, kteří už klasické dřevo v exteriéru měli a mají zkušenosti s jeho údržbou, tíhnou postupem času ke kompozitu.

Další předností kompozitního materiálu je skutečnost, že se při správném návrhu hodí k jakékoli stavbě a dokáže se přizpůsobit různorodému prostředí. Nic tak nebrání jeho použití v moderních novostavbách, stejně jako při rekonstrukci starších stavení. Ideální je také jako povrch okolo bazénů, protože se jedná o protiskluzový materiál, na kterém se netvoří třísky a nevadí mu UV záření, sůl ani bazénová chemie.

Kompozitní terasa vyjde levněji než dřevěná

Pořizovací cena klasického dřeva je v porovnání s kompozitními prkny na první pohled výrazně lákavější. Odborníci však upozorňují, že při výběru materiálu terasy je třeba do kalkulace započítat vedle pořizovací ceny i náklady na údržbu. A pokud si jako předpokládanou minimální životnost terasy určíme horizont 30 let, ke vstupním nákladům musíme připočítat i náklady za 30 let údržby.

František Horký, specialista na návrhy a montáže teras z firmy Stolárna Kunovice, to upřesňuje: „Podle mých zkušeností se při cenách nátěrových hmot a materiálu, které jsou nutné pro průběžné ošetření a opravy dřevěné terasy, srovná cenový rozdíl mezi dřevěnou a kvalitní kompozitní terasou zhruba do tří let.“ Terasu z kvalitního kompozitu totiž není třeba přehnaně opečovávat, jakkoli natírat, impregnovat či brousit. Stačí sem tam vymést nečistoty ze spár a prkna opláchnout čistou vodou, mastnotu nebo šmouhy od trávy umýt saponátem. www.woodplastic.cz

