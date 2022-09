Tým Milady Sokolové tvoří 35 prostějovských osobností s vášní pro město a propracovaným programem.

Foto: Občanská demokratická strana

Za dva týdny Prostějované rozhodnou, zda naše město bude mít primátora nebo primátorku. Volbu hodně ovlivní, koho jednotlivá uskupení nominovala do svého čela. Šťastnou ruku ve výběru primátorského kandidáta měli občanští demokraté a nezávislé osobnosti města Prostějova (číslo 6), které povede do voleb náměstkyně primátora Milada Sokolová.

“Motorová myš“

Tu znají Prostějované nejenom z vedení radnice, ale zejména jako předsedkyni Okrašlovacího spolku, který do města přinesl nejenom řadu nových zelených ploch, ale také mnoho kulturních, charitativních nebo volnočasových aktivit. Schopnost přicházet s novými nápady a dotahovat je do samého konce spojuje působení Milady Sokolové ve vedení radnice i v čele tohoto spolku. Seznam aktivit či projektů, které uvedla v život, by byl opravdu hodně dlouhý. Stačí zmínit třeba novou kulturní scénu na nádvoří zámku, nové návštěvnické zázemí v Kolářových sadech, několik vln komunitního sázení stromů, kulturně-kulinářský Festival dobrého jídla v ulicích města, pravidelné dobrovolnické úklidy Hloučely, rozšíření květnatých luk ve městě, podporu prostějovských živnostníků v době covidu, obnovení tradice módních přehlídek v „městě módy“ či akce na podporu cestovního ruchu.

Stále mezi lidmi

Ke kladům Milady Sokolové patří i přístup k lidem. Setkává se s nimi na obrovském počtu veřejných akcí i dobrovolnických aktivit. Prostějované ji mohou potkat v holinách při sázení stromů či úklidu Hloučely, v kroji při propagaci hanácké lidové kultury nebo na dýňové stezce mezi dětmi. Velmi aktivní je Milada Sokolová i na sociálních sítích, kde snad jako jediná z vedení města pravidelně reaguje přímo na podněty občanů.

Nechybí jí ani citlivost k sociálním problémům, což dokázala při řadě charitativních aktivit, včetně rozdávání polévky potřebným. I proto by bez pochyby byla vhodnou primátorkou pro dnešní nelehké časy, kdy v čele města potřebujeme někoho s citlivostí pro problémy prostějovských občanů.

35 osobností

Obrovským trumfem kandidátky číslo 6 je všech 35 prostějovských osobností, které za ni jdou do voleb. Jmenujme jen některé z nich: radní Tomáš Blumenstein, mladý vědec Tomáš Lázna, ředitel SOŠPO Marek Moudrý, šéf Sportcentra – DDM Jan Zatloukal, učitel a ekolog Libor Marčan, lékař Vladimír Macháček, živnostnice Jana Valentová, Jana Petříková a Zuzana Kubíčková, předseda čechovických fotbalistů Josef Sklenář, ředitelka ZŠ dr. Horáka Petra Rubáčová, optik Radek Wagner nebo učitel Jan Lázna.

To je tým, který si zaslouží náš hlas a velký křížek!

Zadavatel/Zpracovatel: Občanská demokratická strana ODS