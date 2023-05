Přepojování z linky na linku jako spotřebitelé nechceme, upozorňuje Andrea Chalupová z ALBAformu.

Známe to všichni. Přestane nám prát pračka, kterou jsme si koupili teprve loni. Vybalíme z krabice objednanou broušenou mísu na ovoce a kousek skla jí chybí. Čekáme věčnost na termín opravy auta, když naposledy se to jaksi nepovedlo. Od firem a výrobců, u kterých nakupujeme nebo si u nich objednáváme služby, očekáváme to nejlepší a nejkvalitnější. Proto jsem si je vybrali. Platí stále staré známé úsloví náš zákazník, náš pán? Co je to vlastně tolik skloňovaná customer care a kde má Česko v péči o zákazníka limity? O tom jsme si povídali s Andreou Chalupovou, která se v oblasti zákaznických služeb pohybuje už skoro deset let, momentálně na pozici office manažerky ve žďárské pobočce mezinárodní společnosti ALBAform.

Andreo, co si máme představit pod pojmem customer care?

Je to komunikace se zákazníkem od A do Z, tedy od přijetí odvolávky/objednávky, přes komunikaci ohledně stavu objednávky, po to, že v případě problému (například zpoždění dodávky) vykomunikujeme zda a za jakých podmínek je daná služba nebo produkt v pořádku.

Je skutečně vždy zákazník na prvním místě?

V první řadě se snažíme zákazníkovi ve všem vyhovět a splnit požadavky, na kterých jsme se domluvili. Samozřejmě pokud dejme tomu neočekávaně navýší objednávku a v silách výroby není tyto požadavky uspokojit, přichází na řadu komunikace se zákazníkem. Taková diskuze nemusí být vždy příjemná, ale musí být zvládnutá profesionálně. A zde může být v právu výrobce. Ale pochopitelně pokud chceme s konkrétním zákazníkem budovat byznys i do budoucna, snažíme se v rámci možností vyhovět.

Jak se v přístupu k zákazníkovi liší rodinná firma, jako je třeba ALBAform, versus korporát?

V rodinné nebo menší firmě je jednou z možností jak přistupovat k zákazníkovi více přátelská forma. To znamená, že v kampaních, na webu, sociálních sítích se snažíme mluvit řečí, které zákazník rozumí a která je obyčejnému člověku blízká. Korporáty si od zákazníka spíš drží odstup a komunikace je spíš „čistě pracovní“. S tím, že v korporátu většinou jedná customer care s customer care zákazníka. To znamená, že jsou na stejné vlně, mají společný cíl, čímž se lépe dohodnou na kompromisech. Takoví „vyjednavači“ už jsou pak spolu v kontaktu tak často, že se i mezi řečí baví o tom, kam pojedou na dovolenou.

Existuje nějaké obecné pravidlo, jak správně a účinně pečovat o zákazníka?

Obecně se dá říct, že bychom zákazníka neměli nechat čekat a fungovat flexibilně.

Vy aktuálně působíte v ALBAformu ve Žďáře nad Sázavou, společnosti, která vyrábí kovové součásti do automobilů nebo zemědělských strojů, a vaším zákazníkem jsou pobočky v USA a v Mexiku. Jak si myslíte, že by mohla Česká republika vylepšit svoji customer care ve srovnání s mezinárodním trhem?

Některé zákaznické servisy u nás nefungují pružně. Čekáte dlouho na odpověď, přepojují vás na lince sem a tam. To jednoho dokáže pořádně otrávit a jako zákazník to nechcete. Určitě se ale dá zdokonalit i komunikace firma versus zákazník nebo řešení reklamací, které je obecně už snadnější a rychlejší, ale občas narazíte.

Může péče o zákazníka připomínat péči o zaměstnance?

V lecčems je to podobné. Nechcete, aby vám utekli :-) U nás v ALBAformu máme aktuálně otevřené pozice a naším cílem je nabírat takové lidi, kteří budou spolu s námi vytvářet bezchybné výrobky pro našeho zákazníka – ten pak bude spokojený a my o něj budeme pečovat tím, že mu budeme dodávat to, co si u nás objednal a zaplatil.

