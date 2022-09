Touto záměrně provokativní otázkou chceme poukázat na absurditu právě vrcholící předvolební kampaně. Ostrava totiž potřebuje obojí. A nejen to.

Foto: Ostravak

Na koncepční rekonstrukci fifejdské nemocnice a její personální dovybavení je doslova za pět minut dvanáct. Chceme-li, aby Ostrava byla skutečnou regionální metropolí, je nezbytné, aby v ní našli důstojné zázemí příznivci vážné hudby. Město žije sportem a o chybějícím fotbalovém stadiónu nejen pro Baník, ale taky pro reprezentaci, se snad nikdy nemluvilo více. A aby toho nebylo málo, Ostrava je skvělým místem pro pořádání vrcholných sportovních akcí, vítkovická aréna má však to nejlepší za sebou a nový „Palác zimních sportů“ by městu rovněž slušel. Co teprve využití důlních vod k ozdravným a rekreačním účelům.

Zdroj: zadavatel

Byť právě končí doba ekonomického blahobytu, my musíme jít dále. Sedět nečinně v kanceláři a čekat, jestli do města někdo přinese peníze, stejně tak jako spřádat plány na jeho další zadlužení, nikam nevede. Rovněž se nemá význam dohadovat, který z projektů má přednost.

Dají se zvládnout všechny a můžeme město posunout vpřed hned v několika oblastech.

Zdroj: zadavatel

Proto jsme sestavili tým odborníků a jsme připraveni začít aplikovat modely zapojení soukromého kapitálu tak, jak je ve světě běžné. Není zapotřebí vymýšlet nic nového, pouze se inspirovat. Ostrava potřebuje fotbalový stadión a musí sehrát významnou roli při jeho výstavbě, nemusí jej však nutně vlastnit a už vůbec ne provozovat. Totéž platí o „Paláci zimních sportů“, ale i o koncertní síni. O tom, že město nemá potřebný odborný aparát na realizaci takto výjimečných staveb, se nemá význam dále rozepisovat.

Peníze z rozpočtu města budou zapotřebí na zmírnění dopadů energetické krize, podporu nového bydlení nebo reformu městské policie.

Za pár dní budete mít jedinečnou možnost vybrat si, jestli chcete pokračovat postaru a dohadovat se, co má u koho přednost nebo svěřit vedení města odborníkům a konečně začít pracovat na všem tom, o čem se léta jen mluví.

Zdroj: Ostravak, hnutí občanů

Zadavatel: Ostravak, hnutí občanů

Zpracovatel: Ostravak, hnutí občanů