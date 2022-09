Havířov byl kdysi postaven jako město naděje a mladých. V posledních letech se však kdysi z jednoho největších měst v České republice stal spíše symbol hluboké totality.

Foto: zadavatel

Mladí lidé z města prchají před současným vedením z hnutí ANO, které potlačuje jakoukoliv komunitní aktivitu a chová se na hraně zákona. Možná i za ní, jak napovídá aktuální korupční kauza spojená s Městskou realitní agenturou, kterou se vedení města snaží maximálně ututlat.

lídr Pirátů Martin RédrZdroj: zadavatelOpozice žádá odvolání náměstka Ondřeje Beránka (hnutí ANO), který v kauze podle svědků figuruje. Korupční kauza je “vyvrcholením” dosavadní práce primátora Josefa Bělici (hnutí ANO) a o jeho empatii svědčí i to, že se prakticky celá opozice spojila ve snaze ho nahradit. “Myslím, že současný primátor je žábou na prameni. Je ostudou nejen pro Havířov, ale i pro samotné hnutí ANO. Řekl bych, že se od Bělici bude Andrej Babiš brzy distancovat. Stejně jako se distancoval od lidí z ANO v případě korupční kauzy STOKA v Brně,” říká lídr Pirátů Martin Rédr.

Piráti za uplynulé čtyři roky upozornili na celou řadu nestandardních postupů, která připomínají dobu tuhé totality. “Vše začíná kumulací funkcí a platem primátora okolo 200 tisíc korun,” upozorňuje lídr Pirátů Martin Rédr. “Pan Bělica údajně stíhá být poslancem, primátorem města, krajským zastupitelem a ještě předsedou výboru pro sport a tělovýchovu. Pochopitelně, že všechny funkce nemůže plnohodnotně vykonávat. Funkce poslance i primátora sedmdesátitisícového je náročná a logicky tak minimálně jednu musí šidit. Nejspíš dělá obě ani ne napůl,” komentuje lídr Pirátů Martin Rédr.

Nejde ale jen o kumulaci funkcí. Občané Havířova si stěžovali také na zneužívání funkce předsedajícího ze strany primátora při jednáních zastupitelstva. “Nepohodlné názory občanů i členů opozice pan primátor utíná, skáče do řeči a vstupuje do diskuze, aniž by se mu hlídal čas, tak jako všem ostatním. Stížnost občana na primátorovo vedení schůze vedlo koneckonců až k mému odvolání z pozice předsedy kontrolního výboru. Chtěl jsem se totiž stížností zabývat, čemuž promptně zabránili koaliční členové výboru a následně mě na základě lží a polopravd odvolali. Dones tedy kontrolní výbor vede člověk z ANO, který je současně členem představenstva městské firmy a člen Rady města, takže kontrolují sami sebe,” dová Martin Rédr. Do dnešního dne nebyl počet členů kontrolního výboru doplněn na původně odhlasovaný počet 11.

Arogantní jednání a zastrašování oponentů je ale nejvíce patrné právě během zasedání zastupitelstva. “Na jednom zasedání dokonce představil dvě "gorily" ze svého klubu karate a s dotazy odkázal opoziční zastupitele na ně. Radniční listy jsou každým měsíc jedno velké PR radniční koalice. Primátor osobně převažuje na fotografiích i v situacích, kdy se článek věnuje jiným, významějším osobnostem města,” dodává Martin Rédr. Tato praxe přitom odporuje Tiskovému zákonu, který radničním periodikám ukládá, že nemají být hlásnou troubou vedení města placenou z veřejných peněz.

Příkladem klientelismu může být také v Havířově často propírané rozdělování sportovních dotací. Karatistickému oddílu manželky primátora byla opakovaně přiřčena statisícová podpora ze strany města, druhý srovnatelný oddíl karate prakticky ostrouhal. Piráti proto chtějí také férovější systém rozdělování do sportu i kultury. Právě kultura je další achillovou patou města. “Snažíme se dlouhodobě o proměnu Městského kulturního střediska. Havířovské slavnosti bychom koncipovali úplně jinak, ohňostroj nahradili vizuální podívanou s méně dopady na životní prostředí i pohodu lidí a čtyřnohých mazlíčků. Kulturu chceme řídit moderněji tak, aby oslovila více cílových skupin a zejména mladé lidi,” dodává Martin Rédr.

Občané Havířova tak mají už za pár dní šanci působení primátora, který by se dobře vyjímal v Putinovském Rusku nebo na Sicílii, ukončit. “Snad získá celá opozice dohromady dost hlasů a udělá tečku za smutným obdobím našeho města,” přeje si lídr Pirátů Martin Rédr.