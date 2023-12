Olga Ryparová: Vím, jak nadchnout děti pro chemii a vědu

Children doing chemistry experiments are surprised. | Foto: freedesignfile.com

Ahoj! Jmenuji se Olga Ryparová a šířím osvětu o chemii jak na sociálních sítích, tak v přednáškách.

Chtěla bych vám představit Václava Matouška, který se svými kolegy vyvinul chemické sady, které dokážou nadchnout všechny mladé zvídavce. Václav nám prozradí, jaká byla cesta k těmto chemickým sadám a co se s nimi dá dělat.

Olga Ryparová, popularizátorka chemie a Václav Matoušek, tvůrce soupravy Tajemství barevZdroj: Olga Ryparová/osobní archiv

Můžeš nám o sobě něco říct?

Jmenuji se Václav Matoušek, jsem organický chemik, a hlavně také velký fanoušek popularizace chemie.

Jak ses vůbec dostal k chemii?

Chemie je moje láska již od mládí. Tehdy jsem v knihovně objevil malou knížečku Pokusy bez výbuchů a hned mě pohltila. Následovalo období, kdy všichni trnuli hrůzou, kdy to u nás bouchne, což plynule přešlo ve studium chemie. Ten pocit, kdy jako malý kluk děláš pokusy, u kterých Ti svítí oči radostí, je nezapomenutelný.

Co Tě na té knize tak zaujalo?

Tehdy mě zaujala kapitola „Vyrobte si svůj vlastní drahokam“ – kdy jsem si dokázal vypěstovat velký, krásný krystal. Dále mě v ní upoutalo obrovské spektrum možností, co se dá objevit, nově vytvořit a jaký to dává dohromady smysl. Myslím, že v jiných přírodovědných oborech je prostor pro kreativitu podstatně menší než v chemii.

Proč ses rozhodl vytvořit chemické soupravy?

Už v roce 2006 jsem měl myšlenku, že bych chtěl zatraktivnit výuku chemie na školách a vytvořit školní chemické sady Chemie a světlo. Reálně na to došlo až v roce 2015. Učitelé v ní dostanou vše potřebné na jednom místě - od obtížně dostupných chemikálií až po návody a metodické karty a především spoustu pokusů, kde to svítí nebo se pomocí světla něco tvoří.

Proč zrovna témata související se světlem?

Každý, kdo vyučuje chemii, potvrdí, že u dětí nejvíc bodují pokusy, kde se mění barvy, případně to hoří, bouchá či smrdí. Bohužel s většími nároky na bezpečnost mnoho učitelů od těchto experimentů upouští. Vybrali jsme proto témata luminiscence, fotochemie a tvorby polymerů, která v sobě kombinují víc aspektů – krásný, a zároveň bezpečný pokus, trocha alchymického tajemna a možnost si něco vlastníma rukama vyrobit.

Co jsi vytvořil pro rodiny s dětmi?

Tento rok jsme s kolegy vytvořili zmenšené verze školních souprav, přidali jsme jednodušší návody s ilustracemi a dali to do hezkého obalu. Vznikly celkem tři soupravy –nejobsáhlejší Tajemství barev, pak kreativní souprava Domácí fotolaboratoř a konečně nejmenší souprava, kterou jsme pojmenovali Malý alchymista. Najdete je na www.tajemstvibarev.cz, se slevovým kódem OLINIUMDENIK5 je možné je objednat s 5% slevou. Pokusy by měly být prováděny pod dohledem dospělého, většina z nich je vhodná pro děti od 6-8 let.

Souprava Domácí fotolaboratoř a příklad tvorby.Zdroj: Olga Ryparová/osobní archiv

Co si s nimi mohou lidé vyzkoušet?

V soupravách si mohou zákazníci vyzkoušet řadu krásných experimentů – namíchat si svítící roztoky, objevit fluorescenci a fosforescenci barviv, pigmentů i přírodnin, probádat vlastnosti hydrogelů a nanomateriálů, vyvolat si vlastní modrotiskové fotografie nebo třeba objevit, jak je možné z krystalů získat třením světlo. Zvláště tento poslední experiment je něco, s čím se mnoho lidí nikdy nesetkalo a máme ověřeno, že to je i pro mnoho učitelů něco naprosto nového, neobvyklého a fascinujícího.

Co bys rád, aby souprava v lidech zanechala?

Byli bychom moc rádi, kdyby dokázala mladé lidi nadchnout pro chemii a přírodní vědy a přitom nenudila. Myslím, že to zaujme nejen děti, ale i mnohé dospělé.