Jak zabezpečit vstup do domu tak, aby se do něj nedostaly cizí osoby a předešlo se vloupáním, vandalismu i přespávání bezdomovců ve společných prostorách? Mnoho bytových domů řeší tento problém jednoduše – zamykáním vstupních dveří. Existují však i pohodlnější řešení, a navíc taková, která umožní bezproblémovou evakuaci v případě nenadálé události, jako je požár.

bytovy-dum-ils | Foto: klicovecentrum.cz

Pro vstupy do domů v současné době stále častěji správci i obyvatelé domů preferují elektronické přístupové systémy, kdy k odemykání neslouží klíče, ale například čipová média (karty, přívěšky). Hlavní výhodou těchto systémů je, že zcela řeší problém se ztracenými klíči. Ztracené klíče jsou nepříjemná záležitost, kterou většina bytových domů musí řešit mnohokrát do roka. Dodatečné náklady na opakované výměny zámku a výrobu nových klíčů se pak v průběhu let mohou vyšplhat i na desítky tisíc korun. V případě elektronických přístupových systémů však může správce okamžitě zrušit ztracenému čipu platnost a obratem naprogramovat a vydat uživateli nový.

Elektronické přístupové systémy navíc neobsahují velké množství drobných komponent zamykacího mechanismu běžné cylindrické vložky, díky čemuž mají mnohem menší nároky na údržbu a servis a výrazně delší životnost. A v neposlední řadě je odemykání přiložením čipu rychlejší a pohodlnější pro všechny obyvatele domu. Většinu elektronických systémů lze kombinovat s mechanickými zamykacími vložkami a mechanický klíč pak může sloužit např. jako záložní možnost pro nouzové odemknutí.

Příkladem elektronického přístupového systému často instalovaného právě i na vstupy do bytových domů (ale také do firemních objektů nebo na dveře rodinných domů), je Inteligentní klika ILS od německého výrobce CES. Díky robustní konstrukci z masivní nerezové oceli snadno odolá hrubému zacházení, vandalům, pokusům o násilné překonání i vlivům počasí. Do vašeho domu pak budou mít přístup pouze oprávněné osoby.

ils-dvereZdroj: klicovecentrum.cz

Inteligentní klika CES ILS jednoduše nahradí stávající dveřní kování, nevyžaduje žádné zásahy do dveří ani pokládku kabeláží. Ideální je ji zkombinovat se zámkem se samozamykací a panikovou funkcí. Samozamykací zámek se automaticky uzamkne při každém zabouchnutí dveří, čímž je zajištěna vyšší bezpečnost. Díky panikové funkci je však zároveň kdykoliv možné dveře z vnitřní strany odemknout a otevřít pouze stisknutím kliky. Tak je umožněna bezproblémová evakuace v případě nenadálé události.