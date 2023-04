Když si vzpomenu na podzim 2019, kdy se nad osudem naší nemocnice stahovala mračna, nikdy bych nevěřila, že za 4 roky budeme stát na začátku nové etapy.

Foto: Zadavatel

Na začátku výstavby pavilonu, který konečně velkou část oddělení posune z minulého tisíciletí do současnosti. A co víc, budeme se velmi otevřeně bavit o tom, že sloučení Rychnova s Náchodem byla hloupost, kterou je nezbytné napravit.

Během 24 měsíců vznikne zbrusu nový multioborový pavilon. Připojí se k současné budově DIGP a tím se všechny základní obory dostanou pod jednu střechu. Žádné nedůstojné převážení pacientů v dešti, sněhu nebo za ostrého slunce. Rychnovská nemocnice letos slaví 135 let od svého vzniku, přála bych si, aby tady nový pavilon sloužil lidem minimálně další století.

Zrušit nemocnici byl ten nejhorší nápad, který jsem ve své funkci slyšela. Nikdo z nás si ani na vteřinu nepřipustil možnost, že by lidé z našeho regionu měli jezdit za zdravotní péčí do Náchoda nebo Hradce Králové. To je prostě nesmysl. Každý okres musí mít svoji okresní nemocnici. Dostupnost zdravotní péče je to nejdůležitější, co musíme lidem zajistit. Město Rychnov nad Kněžnou navíc v roce 2019 založilo Zdravotnický nadační fond a během 4 let zajistilo pro nemocnici, záchranáře, ale i sociální služby PRO-SEN dohromady přes 4 miliony korun. Kvalita péče, komfort pacientů i zdravotníků je naše absolutní priorita.

Je opravdu důležité poděkovat. V první řadě děkuji všem lékařům, zdravotním sestrám i dalšímu personálu za to, že všechny ty nesmyslné tlaky vydrželi. Za to, že se nenechali otrávit a pracovali často na hranici svých sil. Děkuji hejtmanovi Martinu Červíčkovi, který dokázal vyjednat slíbených 300 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj, řediteli nemocnice Luboši Mottlovi za to, jak udržel morálku svého týmu zdravotníků a především, jakým způsobem zvýšil prestiž rychnovské nemocnice a nechci zapomenout ani na Janu Jiráňovou z krajského Centra investic, rozvoje a inovací, která celý projekt připravila a dotáhne ho do konce tak, jako všechny své projekty v průmyslové zóně. Čekají nás dva roky stavebních prací, které se budou provádět za plného provozu všech oddělení. Chtěla bych vás požádat o maximální pochopení a toleranci.

Těším se na výsledek. Těším se, až otevřeme nový pavilon, který už bude patřit jen rychnovské nemocnici. Jana Drejslová

