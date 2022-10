Jednoduchá slova, která mají obrovský význam. Pro celou společnost Krones, tedy i všechny její dceřiné společnosti včetně KONPLANu, tato slova znamenají program udržitelnosti životního prostředí, který zahájila již v roce 2008.

Od té doby je tato vize klíčovým hnacím motorem inovací a vede proces vývoje produktů udržitelným směrem od začátku do konce. Výsledkem jsou stroje, nápojové linky a nyní i obalové technologie produktů, které umožňují výrazně a prokazatelně zlepšit energetickou a celkovou ekologickou udržitelnost nápojového a potravinářského průmyslu.

Jsme hrdí na to, že technologie s certifikací ochrany životního prostředí jsou nyní součástí téměř každého produktu v portfoliu společnosti Krones.

Aby však nešlo jen o prázdná slova, která se mohou jevit jako dočasné zatraktivnění, je zapotřebí se podívat trochu hlouběji pod povrch.

Společnost Krones začala u sebe. Učinila vlastní sebereflexi, kriticky se podívala na vlastní postoje, výrazněji se zamyslela nad vlastními hodnotami, a hlavně nad odpovědností vůči planetě a společnosti, kterou má a může mít jako světový lídr na poli nápojového a potravinářského průmyslu.

Došla k tomu, že chce-li budovat řešení pro skutečně obyvatelnou budoucnost pro sebe i pro další generace, je nezbytné udělat více. Využít každé příležitosti, aby se zabránilo plýtvání ve výrobě, uvolnit ještě větší potenciál pro zachování zdrojů a snížení emisí.

Je nutné se důkladně a nezaujatě podívat na stávající procesy, produkty a obalové technologie v potravinářském a nápojovém průmyslu a vyvinout zcela nové, udržitelné alternativy.

V neposlední řadě se díky své silné pozici na trhu musí stát inspirací pro ostatní.



A to je přesně ta myšlenka, se kterou se společnost Krones, jejíž součástí je plzeňský KONPLAN, představila na nejvýznamnějším veletrhu nápojového a potravinářského průmyslu Drinktec 2022, který se konal 12. až 16. 9. v Mnichově.

Na 11 000 metrech čtverečních společnost Krones ukázala, jak vážně to s tímto závazkem myslí. Zatímco specialisté na výzkum a vývoj, na kterém se podílí odborníci z KONPLANu, obvykle pracují „za zavřenými dveřmi“, na letošním Drinktecu odhalili svým obchodním partnerům, zákazníkům a spotřebitelům, na čem intenzivně pracují. Sdílenými vizemi a projekty tak představili oblasti svého výzkumu, které jsou mimo současné standardní řešení, jsou nadčasové… stejně jako celá impozantní expozice Krones na veletrhu Drinktec 2022.

Dr. Matthias Weinzierl, jednatel společnosti KONPLAN, dodává: „Řešení za hranicemi zítřka znamená, že přemýšlíme daleko za hranice toho, kde jsme dnes. Naším cílem je vyvinout řešení, která umožní záchranu naší planety. Ano, jsou to velká slova. Protože však dodáváme nápoje a tekuté potraviny celosvětově, cítíme zvláštní odpovědnost za to, abychom našim zákazníkům, velkým světovým hráčům nápojového a potravinářského průmyslu, poskytli řešení, která pomohou nasytit obyvatelstvo, a současně s tím pomohli snížit množství odpadu.

Podílíme se (míněno KONPLAN) na řešeních v oblasti inženýringu. Takže s našimi inženýry, s našimi mozky, pomáháme a hrajeme klíčovou roli ve strategii Krones…, protože my jsme konstruktéři řešení.“

Co tedy hledat za slovy „Řešení za hranicemi zítřka“ v rétorice firmy KONPLAN, je již zřejmé:

Investování veškeré své inovační síly do formy průmyslu, která je udržitelná, efektivní a úspěšná pro všechny zúčastněné strany, a to v každém ohledu.

