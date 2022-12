Rok 2022 nebyl sám o sobě vůbec jednoduchý. Byl to rok, kdy nás stále ještě sužoval covid, a především válečný konflikt na Ukrajině, který mění svět kolem nás, svět podnikání nevyjímaje.

Foto: Konplan s.r.o.

A třebaže se rok 2022 stal pro většinu z nás jedním z nejnáročnějších období

za posledních několik desítek let, plzeňská firma KONPLAN prožila velmi úspěšný rok. Ukázal nám, jak důležitá je stabilita a výhled do budoucna.

KONPLAN je tu již 15 let a jako nedílná součást společnosti KRONES, nadnárodního lídra v oblasti světového nápojového průmyslu, si díky svým zkušenostem a know-how zajistil nárůst zakázek pro následujících několik let. Odpovídá tomu i počet zaměstnanců, který od začátku roku 2022 vzrostl o 102 a aktuálně přesahuje číslo 300. V roce 2023 KONPLAN plánuje kapacitní naplnění své reprezentativní budovy, tedy o dalších 100 nových kolegyň

a kolegů. Součástí dlouhodobého závazku a zároveň i základem filozofie KONPLANu je respekt a úcta, otevřenost v chování i jednání a v neposlední řadě udržitelnost. A to jak v oblasti řešení zakázek, tak i ve vztahu ke svým zaměstnancům, svým lidem.

„V práci strávíme velkou část svého života. Jakým způsobem tento čas prožijeme,

je jedním z nejsilnějších aspektů spokojenosti našeho života, jeho kvality. KONPLAN si je tohoto faktu velmi dobře vědom, a to nejen na konci roku, kdy každý z nás bilancuje a hodnotí výsledky svých loňských předsevzetí a rozhodnutí…,“ zamýšlí se Marie Halušitzová, HR manažerka společnosti KONPLAN, a pokračuje: „Spokojení zaměstnanci jsou pro KONPLAN srdcem a duší firemní kultury, díky které se nám daří být úspěšní a dosahovat našich výsledků. Proto nasloucháme jejich potřebám, vnímáme různé názory a snažíme se je společně řešit.“

Zaměříme-li se pouze na neprofesní aktivity nad rámec standardních benefitů, v letošním roce KONPLAN pro své lidi i jejich rodinné příslušníky uspořádal několik volnočasových akcí (den otevřených dveří pro rodinné příslušníky, Rodinný den), v průběhu roku finančně podpořil či spoluorganizoval řadu sportovních výzev (Do práce na kole, Krajský půlmaraton, FiT půlmaraton), několikrát zpříjemnil svým lidem pracovní proces formou občerstvení (farmářské snídaně, drobné dezerty) a řadou dalších zážitkových benefitů. V letošním roce poprvé rozšířil KONPLAN svůj okruh bonusů o workshopy, které mají za cíl zdůraznit význam prevence nejčastějších forem onkologických onemocnění, a to ve spolupráci s neziskovou organizací Loono. „To vše pro fyzickou i psychickou pohodu našich lidí. Nesmírně důležitý a stále nedostatečně vnímaný aspekt vyrovnaného člověka je dobrý pocit ze sebe sama. O to se v KONPLANu snažíme a zde zintenzivňujeme naše snahy.

"Za to vše chci poděkovat jak našim skvělým zaměstnancům, tak i partnerům, se kterými můžeme tuto oblast rozvíjet,“ dodává Marie Halušitzová. Rok 2023 je pro KONPLAN plný výzev a očekávání. Má velké předpoklady, plány a silné odhodlání jich dosáhnout. Díky jeho lidem a jejich nezbytnému nadšení je to více než reálné. „Dovolte mi popřát vám všem zejména pevné zdraví na těle i na duši. Kéž je pro vás rok 2023 rokem prožitým beze strachu a plným těch správných rozhodnutí,“ přeje Marie Halušitzová.

Zdroj: Konplan s.r.o.