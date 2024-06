Plzeňská společnost KONPLAN získává stále více pozornosti svým respektem k lidem a úctou k přírodě. Pokud právě teď pijete vodu z lahve nebo otevíráte plechovku osvěžující limonády, jste toho sami důkazem. Za těmito produkty stojí právě Konplan, člen skupiny KRONES. Engineeringová firma poskytující vývojové služby v nápojovém a potravinářském průmyslu, uznávaný lídr v oblasti nápojových linek. Díky němu mají lidé po celém světě přístup k nápojům, tekutým potravinám, hygienickým prostředkům a léčivům. Každá 4. lahev na světě totiž při cestě na trh prošla alespoň jedním strojem navrženým inženýry z rodiny KRONES.

Foto: Konplan s.r.o.

Konplan si velmi dobře uvědomuje význam své role na trhu, a tak jde cestou inspirativního lídra usilujícího o udržitelnost ve všech jejích podobách. Příkladem mohou být modely linek, které plní i 100 tisíc lahví za hodinu. Díky této rychlosti se ušetří až 70 % prostoru a desítky procent energie spojené se skladováním.

Zároveň si firma zakládá na respektu a úctě – k přírodě, a hlavně k lidem. Konplan nejen propaguje, ale skutečně „žije“ hodnoty jako je „work-life balance“ a „wellbeing“, podporu zdraví či vstřícnost a pochopení ze strany managementu. „Na své lidi myslíme“ – je motto, které vystihuje atmosféru panující v celé firmě.

Marie Halušitzová, HR manažerka Konplanu, sdílí svůj pohled: „Konplan je živým důkazem, že je možné úzce propojit českou kulturu, otevřenost a vstřícnost na pracovišti a již pověstnou českou kreativitu (v tomto případě know-how chytrých hlav) se stabilitou a dlouhou tradicí německého koncernu Krones, naší mateřské společnosti. Pro posílení přátelské atmosféry pravidelně organizujeme mnoho neformálních celofiremních akcí, máme moderní a ergonomicky pojaté pracoviště a zaměstnancům nabízíme vysokou míru flexibility. Díky tomu se nám nejen velmi dobře spolupracuje, firmě se daří, ale zároveň máme, troufám si říct, angažovanější a loajálnější zaměstnance, jejichž počet stále rychle narůstá.“

Konplan na trhu směle konkuruje v odvážném propojení dvou, na první pohled odlišných světů. A to v dynamice engineeringového prostředí, kde je v zásadě nutné neustále hledět vpřed, být dravý, zavádět nové technologie, hledat nová a kreativní řešení pro své zákazníky a současně s tím v lidskosti managmentu a otevřenému přístupu k zaměstnancům. Věříme, že všechny zmíněné hodnoty jsou ty pravé ingredience, které Konplanu zajistily umístění na 2. příčce v soutěži Zaměstnavatel roku 2024 v Plzeňském kraji do 500 zaměstnanců. KONPLANu upřímně blahopřejeme k tak krásnému ocenění, které nabírá v současné konkurenci o to větší význam.

„Ceny Zaměstnavatele roku 2024 si skutečně vážíme, zejména proto, že hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou PWC Saratoga. Ta podléhá natolik přísným kritériím, že se na přední příčky skutečně dostanou jen ty nejlepší, „nejzralejší“ společnosti co se přístupu k zaměstnancům týče. Jsem upřímně přesvědčena, že jde o ocenění zasloužené a bude jak pro naše zaměstnance, tak i nové kolegy dalším důvodem proč být hrdou Konplanerkou či Konplanerem, jak si s oblibou říkáme,“ dodává závěrem Marie Halušitzová.